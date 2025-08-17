Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Cinco frases que todo niño necesita escuchar para crecer con seguridad emocional”

Escuchar, acompañar y transmitir amor incondicional son pilares fundamentales en la crianza. Álvaro Bilbao, neuropsicólogo y autor especializado en desarrollo infantil, ha compartido cinco frases que, según explica, todo niño debería escuchar con frecuencia para reforzar su seguridad emocional y su autoestima.

Su propuesta parte de una idea sencilla pero poderosa: las palabras que reciben los niños no solo marcan sus recuerdos, sino que también construyen su forma de relacionarse con el mundo y consigo mismos.

1. "Quiero saber lo que piensas"

Para Bilbao, este mensaje es una invitación a dar voz a los más pequeños. Permitirles opinar, decidir o expresar sus emociones les hace sentir importantes. "Lo que tú piensas también cuenta", señala el experto, recordando que muchas personas no recuerdan haber sido escuchadas de niños. La escucha activa fortalece el vínculo y la confianza mutua.

2. "No tienes que ser perfecto para que te quiera"

A menudo, los menores creen que el cariño está condicionado a sacar buenas notas, obedecer siempre o no mostrar emociones negativas. Esta idea es más común en los llamados "niños buenos" que en los traviesos. Bilbao anima a romper esta creencia: "Dile que lo amas con errores, con llantos y con enfados". El amor, recalca, no debe ser una recompensa por portarse bien, sino un sentimiento incondicional que se expresa en cualquier circunstancia.

3. "Estoy aquí, aunque estés enfadado"

En los momentos de frustración o enfado, los niños necesitan compañía y calma más que juicio o reproche. "Acompañar no es justificar, es no abandonar", explica el neuropsicólogo. Su cerebro, aún en desarrollo, requiere comprensión y presencia adulta para aprender a gestionar las emociones más intensas. Saber que no serán dejados solos cuando menos se entienden a sí mismos refuerza su seguridad afectiva.

4. "Me hace feliz pasar tiempo contigo"

No se trata de elogiar solo el buen comportamiento o los logros, sino de transmitir que la mera presencia del niño es valiosa. “"Simplemente estar contigo ya me alegra el día", propone Bilbao como ejemplo. Compartir actividades, escucharles con atención o unirse a sus juegos envía un mensaje claro: la compañía del hijo es motivo de alegría, un pilar básico para su autoestima.

5. "Eres muy importante para esta familia"

El sentido de pertenencia es una necesidad emocional básica. Decirles que su presencia hace que la familia sea única les proporciona calma y seguridad. Bilbao recomienda recordarles, al menos una vez al mes, que el hogar no sería el mismo sin ellos. Este reconocimiento fortalece su identidad y les ayuda a sentirse valorados en su núcleo más cercano.

El poder de las palabras

Las cinco frases de Álvaro Bilbao son más que consejos de crianza: son herramientas para cultivar un entorno afectivo sólido. Diversas investigaciones en psicología infantil respaldan que los menores que crecen sintiéndose escuchados, aceptados y valorados desarrollan mayor resiliencia y bienestar emocional a lo largo de su vida.

En un mundo donde las prisas y las exigencias pueden eclipsar los gestos de afecto, detenerse a decir estas palabras puede marcar una diferencia enorme. Porque, como recuerda el neuropsicólogo, "la forma en que hablamos a nuestros hijos se convierte en su voz interior para toda la vida".