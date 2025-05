Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: "Preocuparte mucho puede ser síntoma de salud mental frágil"

La obsesión por el orden es un rasgo que caracteriza a muchas personas. Ver todo ordenado y en su sitio ayuda a sentirse mejor. Sin embargo, esto puede llegar a ser un problema, no sólo en el día a día, si no a la hora de sentirse a gusto y poder tener una vida tranquila.

"¿Quieres que te cuente un secreto que sabemos los psicólogos?, inicia una de sus explicaciones Álvaro Bilbao, neuropsicólogo con más de 20 años de experiencia y que cuenta con millones de seguidores en su Intagram, donde se dedica ayudar a las familias y a la crianza en positivo. "Preocuparse mucho por las cosas peude ser síntomade una salud mental frágil. Las personas con una buena salud mental se preocupan más por las personas que por las cosas", indica, poniendo entre los ejemplos la obsesión por el orden. Y es que esta cuestión suele traer conflictos a la hora del cuidado de los hijos desde pequeños, cuando dejan por en medio cosas, pintan una pared o se manchan la ropa.

"El orden es una ayuda hasta que no nos permite disfrutar", adiverte este profesional. "Es un rasgo obsesivo, tendemos a dar mucha importancia al orden y los objetos y a gustiranos por cosas que realmente son irrelevantes", explica, como que uno de nuestros hijos pinte en la mesa mientras estaba dibujando.

Y es que Bilbado considera que "es un mencanismo que te permite sentir alivio, de que todo está bajo control, probablemente porque alguien de tu familia se ponía nervioso con el desorden y el orden te hace sentir seguro". Pero "no te sientas mal esa mancha en la mesa, porque puede ser una gran oportunidad para sentarte con tu hijo y enseñarle que puedes disfrutar de la vida"

"Él es más importante para ti"

Si se da esa situación, reaccionando así también "le estarás enseñando también que puede corregir sus errores, que no tiene que tenerlo todo controlado y lo más importante de todo , que él es más importante para ti".

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo, psicoterapeuta y doctor en psicología, es tamibén formador en disciplina positiva y escritor. Ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud, la Unión Europea o el Children Center de Nueva York y además "soy padre de tres niños maravillosos".

En sus redes sociales indica que "lleva toda mi vida profesional ayudando a familias; conozco el funcionamiento del cerebro y los estudios que avalan la educación en positivo, pero mi experiencia más valiosa ha sido educar a mis propios hijos". "Al igual que tu me he sentido perdido y frustrado, pero gracias a ellos, decidí aprender a educar de una manera distinta a cómo me educaron a mi".