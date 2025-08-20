AEMET sorprende con el pronóstico en Cádiz: la máxima cae a 27 °C

Cádiz vuelve a despertarse con una sensación térmica agradable después de varias semanas de calor insoportable. Aunque se esperaba un techo de 29 °C, AEMET anticipa que la temperatura no pasará de los 27 °C, alcanzados hacia las 17:00. Este pequeño alivio se debe al influjo marítimo que modera el calor, ideal para quienes buscan un respiro veraniego sin renunciar al sol.

El viento de poniente se ha convertido en el gran protagonista de esta semana y es que se espera que el resto de días se mantengan las temperaturas templadas en el litoral gaditano. La ciudad presenta dominancia de cielo despejado y una oscilación entre máxima y mínima que mantiene un ambiente apacible, sin extremos.

Para el resto de la semana, se esperan temperaturas similares, entre los 26 y 28 °C durante el día, con tímidas variaciones nocturnas que no superan los 22 °C . Este comportamiento reducido respecto al calor extremo de semanas anteriores —cuando Cádiz y su entorno soportaron olas de calor inusualmente prolongadas— representa un respiro necesario para la población.

¿Qué tiempo hará en la provincia?

Jerez de la Frontera: AEMET prevé máximas que escalan entre 29 y 35 °C a lo largo de la semana, con mínimas de 17 a 18 °C. Por tanto, el contraste con la costa es evidente: mientras Cádiz se mantiene templada, Jerez sigue sintiendo el calor más acentuado del interior. No será hasta el viernes cuando los termómtros comiencen a subir superando los 30ºC.

AEMET prevé máximas que escalan entre 29 y 35 °C a lo largo de la semana, con mínimas de 17 a 18 °C. Por tanto, el contraste con la costa es evidente: mientras Cádiz se mantiene templada, Jerez sigue sintiendo el calor más acentuado del interior. No será hasta el viernes cuando los termómtros comiencen a subir superando los 30ºC. San Fernando : Las temperaturas oscilan entre 22 °C de mínima y 29–32 °C de máxima para la semana completa. La proximidad al mar suaviza los picos térmicos, aunque el mercurio aún se dispara durante las horas centrales del día.

: Las temperaturas oscilan entre 22 °C de mínima y 29–32 °C de máxima para la semana completa. La proximidad al mar suaviza los picos térmicos, aunque el mercurio aún se dispara durante las horas centrales del día. Arcos de la Fronter a: Aquí la amplitud térmica supera la de la capital. AEMET indica máximas que fluctúan entre 30 y 36 °C, de cara al fin de semana, con mínimas más frescas, entre 18 y 20 °C.

a: Aquí la amplitud térmica supera la de la capital. AEMET indica máximas que fluctúan entre 30 y 36 °C, de cara al fin de semana, con mínimas más frescas, entre 18 y 20 °C. Chiclana de la Frontera : El municipio presenta temperaturas algo más moderadas que el interior: máximas de 28 a 33 °C, y mínimas en torno a los 21 °C.

: El municipio presenta temperaturas algo más moderadas que el interior: máximas de 28 a 33 °C, y mínimas en torno a los 21 °C. El Puerto de Santa María y Puerto Real: ambas ciudades tendraán temepraturas similares en los próximos días con máximas que oscilarán entre los 29ºC y los 32ºC y las mínimas registrarán valores comprendidos entre 19º C y 22º C.

El poniente es clave para las temperaturas templadas

La diferencia térmica entre Cádiz y las poblaciones interiores radica en los vientos marinos que actúan como reguladores del calor. Esta moderación es esencial para mantener niveles más aceptables de temperatura en zonas costeras. Según Climatología, la media en agosto en Cádiz se sitúa en torno a los 27,9 °C de máxima, mientras que Jerez puede superar fácilmente los 34 °C en episodios cálidos.

En estos próximos días, tanto los locales como los visitantes podrán disfrutar del verano sin el bochorno usual del interior: paseos al atardecer, terrazas agradables, y temperaturas que, sin ser frescas, resultan vivibles. En cambio, en municipios del interior, conviene extremar las precauciones, hidratarse y evitar esfuerzo físico entre las 13:00 y 17:00.