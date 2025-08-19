Blanca García- Orea, nutricionista, muestra cinco yogures de proteínas saludables disponibles en supermercados

Los yogures de proteínas se han convertido en uno de los productos estrella para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a algo tan sencillo y versátil como un yogur. La nutricionista Blanca García-Orea, muy activa en redes sociales, ha compartido en un vídeo de Instagram cuáles son sus cinco recomendaciones favoritas que se pueden encontrar en supermercados, y todas tienen algo en común: son naturales, con solo dos ingredientes y sin azúcares ni edulcorantes añadidos.

El primero: Skyr de Danone

La lista comienza con una opción muy conocida: el yogur Skyr de Danone. Según explica la experta, se trata de un producto que únicamente contiene leche pasteurizada y fermentos lácticos, y que aporta 9 gramos de proteínas por cada 100 gramos. Una alternativa ligera y sencilla para quienes buscan un extra de proteínas en su dieta diaria.

Skyr de marca Alcampo

En segundo lugar, Blanca García-Orea destaca el Skyr de la marca Alcampo, que mantiene la misma filosofía de ingredientes: leche pasteurizada y fermentos lácticos. En este caso, el aporte es de 8 gramos de proteínas por cada 100 gramos, ligeramente menor, pero igualmente recomendable para un consumo habitual.

Opción vegetal: proteína de soja

La tercera propuesta se centra en quienes siguen una alimentación vegetal. Se trata del yogur de proteínas a base de soja de la marca Sojasun, con 7 gramos de proteínas por cada 100 gramos. La nutricionista recuerda que la soja fermentada es beneficiosa para la microbiota intestinal, por lo que se convierte en una buena alternativa para quienes no consumen lácteos.

YoPro de Danone

La cuarta opción de la lista es el conocido YoPro natural de Proteínas de Danone. Este yogur también mantiene la fórmula básica de dos ingredientes: leche pasteurizada y fermentos lácticos. Su punto fuerte es su contenido en proteínas: 10 gramos por cada 100 gramos, lo que lo sitúa como uno de los más completos.

La alternativa de Mercadona

Por último, la nutricionista señala la versión propia de supermercados Mercadona: el yogur natural de proteínas, que igualmente solo lleva leche pasteurizada y fermentos lácticos. Al igual que el YoPro, aporta 10 gramos de proteínas por cada 100 gramos, lo que lo convierte en una opción muy accesible y fácil de encontrar.

Claves a la hora de elegir

En el texto que acompaña al vídeo, Blanca García-Orea resume los aspectos fundamentales que conviene tener en cuenta:

Los mejores yogures de proteínas son los que solo llevan dos ingredientes.

No deben contener azúcares añadidos ni edulcorantes .

. Siempre es preferible elegir la versión natural frente a las variedades de sabor.

Además, la nutricionista aclara que, por el momento, no existen yogures de proteínas elaborados con leche de cabra u oveja. Sin embargo, quienes prefieran estas alternativas pueden enriquecer un yogur natural añadiendo proteína en polvo o colágeno en polvo, una opción práctica para alcanzar un mayor aporte proteico sin complicaciones.

Una tendencia al alza

El interés por los yogures proteicos sigue creciendo, no solo entre deportistas, sino también entre quienes buscan un alimento saciante, fácil de digerir y beneficioso para la microbiota. La recomendación de Blanca García-Orea pone el foco en elegir opciones sencillas y naturales, disponibles en cualquier supermercado, sin caer en añadidos innecesarios que pueden restar calidad al producto.