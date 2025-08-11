Blanca García-Orea, nutricionista: "El agua con gas ayuda a mejorar tu digestión"

Blanca García-Orea, conocida en redes como @blancanutri, comparte un consejo práctico para quienes buscan aliviar la hinchazón y mejorar su digestión: un pequeño vaso de agua con gas antes de comer puede marcar la diferencia. Aunque pueda parecer contradictorio ingerir una bebida con gas para mejorar la digestión y disminuir la hinchazón, la nutricionista explica los motivos por los que resulta beneficioso tomar agua con gas.

La experta afirma que "el agua con gas puede estimular la secreción de ácido clorhídrico al contener dióxido de carbono, que se convierte en ácido carbónico en el estómago". Tras realizarse este proceso, García- Orea explica que se "puede encadenar la liberación de ácido clorhídrico, que es clave para digerir los alimentos, especialmente las proteínas, y para absorber vitaminas y minerales".

Blanca García- Orea lo resume con claridad: "El agua con gas puede ayudarte a expulsar tus gases, mejorar tus digestiones y, por tanto, a disminuir la hinchazón abdominal". Son muchos los vídeos de esta profesional de la nutrición en los que habla de cómo mejorar la sensación de inflamación del cuerpo.

En el consejo brindado por la nutricionista acerca del consumo de agua con gas hay un matiz que es clave: la moderación. La nutricionista advierte que consumir más de un vaso puede provocar el efecto opuesto, aumentando la distensión abdominal y la sensación de gases. García- Orea aconseja tomar un vaso de agua con gas antes de comer porque esto podría ser la mejor manera de activas la digestión y favorecer la absorción de los nutrientes.

Se recomienda que esta práctica se haga de manera puntual y no como una solución diaria a los problemas de hinchazón y gases. El agua con gas, además, no aporta calorías ni azúcares, lo que la convierte en una alternativa saludable frente a bebidas azucaradas o refrescos carbonatados. Asimismo, contiene minerales como calcio y magnesio, que pueden contribuir a mantener la tensión arterial y mejorar la hidratación.

Un punto adicional a tener en cuenta es que este consejo no es universal. Algunas personas, como quienes padecen colon irritable u otras afecciones digestivas complejas, podrían no beneficiarse o incluso sentirse peor con su consumo. En esos casos conviene consultar con un profesional de salud antes de incorporarlo a la rutina.

Para quienes no tienen contraindicaciones, este gesto sencillo y accesible puede ser el gesto digestivo que faltaba. Un vasito pequeño de agua con gas, tomado antes de comer, puede ser ese empujón suave que tu sistema digestivo agradece.

La experta en nutrición lo tiene claro, un vaso pequeño de agua con gas antes de las comidas, con moderación, puede activar la digestión, aliviar la hinchazón y favorecer la absorción de nutrientes. Pero, si se toma más, es probable que se sientan más gases. La clave está en el equilibrio: un pequeño gesto para sentirse mejor a la mesa.