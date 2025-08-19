El poniente llega a Cádiz y bajan las temperaturas: la máxima apenas superará los 30 ºC

El cansancio por el calor abrasador queda atrás: este martes, 19 de agosto de 2025, el viento de poniente impone su presencia en Cádiz capital y su provincia, y con él llega una jornada más templada que sus predecesoras. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirma que hoy no hay ningún aviso activo, una calma meteorológica muy bien recibida. A diferencia de ayer, cuando se mantuvieron alertas en vigor: amarilla en la costa gaditana por máximas de hasta 36 °C y naranja en la campiña por rozar los 40 °C.

La noche fue menos pesada que las anteriores. El viento de poniente se hizo sentir desde primeras horas, enfriando el ambiente y aportando frescura notable. El cielo se muestra mayormente despejado, y las temperaturas entre el amanecer y la madrugada reflejan ese alivio térmico tan esperado.

A las 08:00, el termómetro marca unos agradables 24 °C; durante la media mañana, los termómetros alcanzan valores entre 23 y 25 °C (09:00–12:00). El mediodía se mantendrá templado, rondando los 25 °C .

Tarde sin excesos

Pese al sol predominante, el calor será llevadero: se espera que las máximas alcancen los 26–27 °C entre las 16:00 y las 18:00 horas, momento de mayor intensidad solar. Una leve brisa de poniente ayudará a que el ambiente se sienta más confortable y seco. La caída del sol suaviza aún más la temperatura: en torno a las 19:00–21:00 h, los termómetros marcarán entre 26 y 27 °C, escenario ideal para actividades al aire libre sin agobios.

Grandes diferencias con la jornada anterior

Hace apenas veinticuatro horas, Cádiz vivía una jornada tensa: la AEMET activó un aviso amarillo para el litoral por máximas de hasta 36 °C, mientras que en el interior, concretamente en la campiña gaditana, el termómetro ascendió a casi 40 °C, activándose el nivel naranja de alerta. Hoy, sin avisos de ningún tipo vigentes, la normalización del clima se percibe tanto en la calle como en los termómetros.

Este cambio radical responde a la entrada del viento de poniente, que suele traer aire más seco y fresco, disipando la humedad costera y suavizando las temperaturas. Este patrón atmosférico favorece que la sensación térmica sea notablemente más agradable, especialmente en zonas urbanas.

Cádiz capital y su provincia experimentan hoy un alivio climático muy esperado. Desde el cielo despejado por la mañana hasta una tarde templada y un atardecer suave, las condiciones incitan a disfrutar del día. El viento de poniente ha sido central: enfrió el ambiente, derribó máximas extremas y disipó los avisos meteorológicos, brindando un respiro para quienes soportaron jornadas sofocantes. En definitiva, Cádiz recupera la serenidad térmica, invitando a sus habitantes y visitantes a respirar con tranquilidad y, por qué no, a saborear el fresco al atardecer.