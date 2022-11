¿Zambomba o Zambombá? Kichi se mete en la polémica sobre cómo llamar a esta fiesta navideña

Todos los años cuando se acerca la Navidad surge un debate cíclico. Las fiestas navideñas típicas de Jerez ya se celebran en todo Cádiz. Sin embargo, nadie termina de ponerse de acuerdo sobre cómo deben escribirse o pronunciarse. Hasta tal punto que el Twitter de la RAE recibe todos los años la misma consulta: "¿Se dice zambombá o zambomba?".

A raíz de la publicación del bando que permite la celebración de esta tradición en Cádiz, han surgido voces discrepantes acerca del uso zambombá por parte del Ayuntamiento gaditano. Desde Jerez, se insiste en el uso de "Zambomba", con mayúscula y sin tilde, como la forma correcta.

Ante la alusión directa, Kichi ha respondido en redes, citando una manifestación de la RAE en la que se decía que el uso idóneo es "zambombá". Esto no ha hecho más que avivar el fuego en redes. Muchas personas afean a Kichi haber usado el argumento de la RAE en este caso. Al entender que una tradición local como la jerezana no es entendida desde Madrid de la misma forma como para usarla de referente. En Jerez, se defiende usar "Zambomba", ya que se usa un solo instrumento de este tipo y no varios a la vez.

¿Es Zambomba o zambombá? Lo que dice la RAE

En la RAE, la palabra 'zambomba' se recoge de la siguiente forma: "Instrumento rústico musical, de barro cocido o de madera, hueco, abierto por un extremo y cerrado por el otro con una piel muy tirante, que tiene en el centro, bien sujeto, un carrizo a manera de mástil, el cual, frotado de arriba abajo y de abajo arriba con la mano humedecida, produce un sonido fuerte, ronco y monótono".

El significado de la RAE se refiere al instrumento en sí, no al evento. A preguntas de los usuarios, la máxima institución de la lengua menciona las dos formas. Aunque en una publicación de 2019 lo cierto es que se inclina por la opción con tilde.

#RAEconsultas Aunque existen ejemplos de ambas grafías, parece que la forma es «zambombá», que, en efecto, refleja la pronunciación de «zambomba(da)». — RAE (@RAEinforma) January 3, 2019

No obstante, la RAE admite la controversia que surge en la zona en torno a esta terminología. En otro tweet de respuesta reconoce que "Zambomba" es lo aceptado en Jerez para esta tradición que es Bien de Interés Cultural.

#RAEconsultas Aunque también se emplea «zambomba(da)» (y la grafía «zambombá») en varios lugares, la tradición navideña jerezana declarada Bien de Interés Cultural recibe el nombre de «zambomba», tomando el nombre del propio instrumento. — RAE (@RAEinforma) January 5, 2019

En el diccionario histórico de la lengua española, se recoge zambombada como "Evento musical tradicional en el que se toca la zambomba para celebrar la Navidad". También como "Reunión festiva que se celebra en fechas próximas a la Navidad en la que se entonan villancicos y cantes flamencos". En esta última acepción, se reconoce "zambomba", sin tilde, como sinónimo.

En definitiva, y teniendo en cuenta las formas de afrontar esta festividad, en la zona de la Bahía de Cádiz es más normal usar "zambombá". Y en Jerez, "zambomba".