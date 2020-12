¿Podré moverme por Andalucía? La Junta decidirá el 10 de diciembre

Cierre perimetral de Andalucía y las demás comunidades y ciudades autónomas. Es el tipo de limitación al movimiento que por ahora se mantiene para esta Navidad. Sólo hay una excepción: se permitirán los desplazamientos interterritoriales entre el 23 de diciembre de 2020 y el 6 de enero de 2021 siempre que estén adecuadamente justificados, a territorios que sean lugar de residencia habitual de familiares o allegados del desplazado, y cumpliéndose en todo momento los límites a la permanencia de grupos de personas que sean aplicables.

Es la forma de garantizar que no existan este año 17 navidades diferentes en el país y es la fórmula que el miércoles acordaron Gobierno y comunidades en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

¿Pero qué ocurre si no necesita salir de la comunidad pero sí moverse por ella? En el caso de Andalucía, la Junta no decidirá sobre la movilidad interior, entre los municipios de la comunidad, hasta que no pase el Puente de la Constitución. Habrá que esperar pues hasta el 10 de diciembre para saber si el Gobierno autonómico decide relajar las medidas que mantiene en la actualidad en la región, de las más restrictivas con respecto a hostelería y comercio. Y la relajación de las medidas dependerá de la evolución de la pandemia en la comunidad.

Según los datos sanitarios del miércoles, los ingresos hospitalarios en la comunidad bajaron por primera vez de los 2.000 tras 37 días por encima de esa cifra aunque los nuevos contagios se duplicaron y los fallecidos subieron hasta 87 en un sólo día. En el caso de Cádiz, el descenso de nuevos positivos puede hacer pensar ya que la provincia está empezando a doblegar la curva. En el extremo negativo, hubo 8 fallecidos este miércoles.

El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, recordó hace unos días que los próximos diez serán "decisivos". El también consejero de Presidencia explicó que es necesario "extremar" las precauciones para que la curva siga bajando y el ritmo de contagios siga disminuyendo. Según Bendodo, serán los ciudadanos con sus acciones los que decidan que las normas sean más o menos flexibles a partir del 10 de diciembre, que es cuando finaliza la vigencia de las restricciones actuales.

De cualquiera forma, y a manera de avance, Andalucía sí ha suscrito el acuerdo adoptado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). Esto quiere decir que, a falta de conocer los detalles y las pecualiaridades territoriales que adopte el gobierno de Juanma Moreno, las medidas que se tomen ese 10 de diciembre pueden estar más claras.

Quedarse en casa, principal recomendación

Así, la Junta de Andalucía ha hecho un llamamiento a los andaluces para que en Navidad, y pese a la posibilidad de viajar y moverse de sus domicilios, "se queden en casa". El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos para que sean prudentes, pese a la posibilidad de viajar y reunirse estas navidades.

Las medidas para la Navidad del Covid-19 que recoge el documento aprobado por casi todas las comunidades tiene tres puntos fundamentales en los que todas las comunidades han estado de acuerdo, además de insistir en se deben tener siempre en cuenta las 6M: Mascarilla (uso de mascarilla todo el tiempo posible), Manos (lavado de manos frecuente), Metros (mantenimiento de la distancia física), Maximizar ventilación y actividades al aire libre (mantener las ventanas y puertas abiertas en la medida en que sea seguro y factible según la temperatura), Minimizar número de contactos (preferiblemente siempre la misma burbuja) y en caso de síntomas, diagnóstico o contacto de un caso de Covid-19 'Me quedo en casa'.

Limitación del movimiento entre comunidades

Esta Navidad se limita las entradas y salidas de las comunidades, permitiéndose sólo los desplazamientos ya justificados en el estado de alarma. La excepción a esta medida es que las comunidades permitirán los viajes para participar en las celebraciones familiares de los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero.

Los desplazamientos entre provincias quedarán según la norma que dicte cada comunidad, al igual que la posibilidad de ampliar los días de celebraciones para incluir el 5 y 6 de enero (día de Reyes).

Máximo de 10 personas en las reuniones

La norma establece que las reuniones en Navidad sean de un máximo de diez personas, incluidos niños, salvo que se trate de convivientes y que se compongan de dos unidades familiares distintas como mucho.

Se debe tener especial precaución con las personas que tienen una situación de vulnerabilidad frente a la Covid-19: mayores, enfermos crónicos, personas con movilidad reducida, etc...

Para los estudiantes que regresen a casa, las autoridades solicitan que extremen las precauciones y que lleven a cabo una cuarentena de 10 días previa a su regreso, limitando sus interacciones sociales al mínimo. Una vez en su lugar de destino, deben limitar sus interacciones a la burbuja familiar y realizar al aire libre todas las interacciones sociales que se puedan.

Toque de queda en Navidad

Las comunidades han decidido rebajar el toque de queda para los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero hasta las 1:30, no para ir a reuniones sociales, sino para permitir el regreso a las casas.

Las celebraciones multitudinarias de campanadas de fin de año, cotillones de nochevieja o cabalgatas de reyes no podrán celebrarse estas navidades. Campanadas y cabalgatas deberán ser este año eventos online, o estáticos, siempre que se cumplan las normas de higiene y prevención existentes.

Aforo y horario de bares y restaurantes

Andalucía debe comunicar aún cuales serán los aforos y horarios permitidos para la apertura de los negocios de hostelería, pero el documento firmado para establecer las medidas frente al Covid-19 esta Navidad indica que se debe fomentar el uso de los espacios al aire libre frente a los interiores, que por su parte deben garantizar una adecuada ventilación natural o mecánica.

También se recomienda reforzar el mensaje de hacer uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo y evitar comer del mismo plato. Igualmente prohibido queda comer y beber en la vía pública a excepción de en los espacios acondicionados para ello.

Celebraciones religiosas

La recomendación sobre las celebraciones como la tradicional Misa del Gallo de Nochebuena es que se eviten los cantos y se use en su lugar música pregrabada. Asimismo, se deben evitar las muestras físicas de devoción o tradición (besos, contacto sobre imágenes, esculturas, etc.) sustituyéndolas por otras que no conlleven un riesgo sanitario.

Asistir a celebraciones tardías como la Misa del Gallo no exime de cumplir la norma de estar en casa a la hora indicada por las autoridades, por lo que se añade una recomendación de que se participe en estas celebraciones de manera online o por otros medios no presenciales.

Pruebas deportivas y eventos culturales

El documento especifica que no se podrán celebrar grandes eventos deportivos y, en su lugar, se recomiendan modalidades de participación virtual. Las actividades navideñas tradicionales que se celebren en cines, teatros, auditorios, carpas de circo o similar se realizarán respetando el aforo previsto en cada comunidad.

Cuando sea posible, es más indicado realizarlas al aire libre y siempre garantizando que se cumple la distancia de seguridad para minimizar el contacto entre los asistentes.

Compras en comercios

A falta de conocer los detalles sobre horarios comerciales que impondrá la Junta de Andalucía el día 10 de diciembre, la recomendación de las autoridades sanitarias se dirige en este apartado del comercio a la ciudadanía en general para que evite las aglomeraciones y se respeten los aforos previstos.

Del mismo modo se recomienda a las administraciones competentes que se aumente la frecuencia de horarios del transporte público para evitar las aglomeraciones, garantizando una adecuada ventilación y el cumplimiento de las medidas de prevención, que incluyen no comer y hacer un uso correcto de la mascarilla.

Salida de los mayores en Navidad

Previo a conocerse los detalles que adoptará Andalucía, la norma establecida permite que los mayores que viven en residencias salgan para celebrar la Navidad con el resto de sus familiares. La Junta de Andalucía mantiene vigente la instrucción que permite a familiares sacar a usuarios de residencias de mayores para llevárselos a sus domicilios siempre y cuando éstos cuenten con una PCR negativa y sus parientes firmen una "declaración responsable", esta posibilidad sigue abierta para Navidad si la administración andaluza no introduce ningún cambio al respecto en las próximas fechas.