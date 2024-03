El boom de las series y películas bajo demanda: cuánto cuestan cada una de las plataformas

televisión de pago han revolucionado la forma en que consumimos contenido audiovisual, ofreciendo una amplia gama de programas, películas y eventos en línea mediante suscripción o pago por evento. Estas plataformas proporcionan acceso a contenido exclusivo, bajo demanda y personalizado, adaptándose a las preferencias de los usuarios. Desde gigantes como Netflix y HBO hasta servicios de transmisión en vivo como YouTube TV, las plataformas de pago de TV han generado una revolución en la industria del entretenimiento, otorgando a los espectadores un control si precedentes sobre lo que ven y cuándo lo ven. En los últimos años, lahan revolucionado laaudiovisual, ofreciendo una, películas y eventos en línea. Estas plataformas proporcionan, bajo demanda y personalizado, adaptándose a las. Desde gigantes comohasta servicios de transmisión en vivo como, las plataformas de pago de TV han generado una revolución en la, otorgando a los espectadores un control si precedentes

estudios de la OCU, más de 12 millones de hogares tienen acceso a plataformas de televisión de pago. Amazon Prime Video ha superado a Netflix como la plataforma de streaming más popular, seguida por HBO Max y Disney+. Estos datos sugieren que la modalidad de consumo de contenidos de pago se ha arraigado en el público español, que históricamente ha sido reacio a pagar por ellos, gracias a la oferta de contenidos convincente que ofrecen estas plataformas. Según, más detienen acceso aha superado a Netflix como laseguida por. Estos datos sugieren que la modalidad de consumo de contenidos de pago se ha arraigado en el público español, que históricamente ha sido reacio a pagar por ellos, gracias a la oferta de contenidos convincente que ofrecen estas plataformas.

objetivo de mejorar sus finanzas, Netflix el año pasado introdujo un nuevo plan con anuncios a un precio más bajo. Disney+ siguió su ejemplo poco después, y ahora Amazon Prime Video y SkyShowtime también están optando por esta estrategia. Esta táctica enmascara un aumento en los precios de los planes sin publicidad anteriores. Se espera que frecuencia y duración de los anuncios sean menores que en la televisión convencional. Cabe resaltar que con elel año pasadoa un precio más bajo. Disney+ siguió su ejemplo poco después, y ahora Amazon Prime Video y SkyShowtime también están optando por esta estrategia. Esta táctica enmascara. Se espera que frecuencia y duración de los anuncios sean menores que en la televisión convencional.

A continuación, echaremos un vistazo a las principales plataformas de pago (Amazon Prime, Netflix, HBO Max, Disney+ y SkyShowtime) para ayudarte a encontrar la que mejor se ajuste a tus gustos y preferencias.

Amazon Prime Video

Amazon llegó a España en 2017 con un catálogo inicial limitado pero en constante expansión. Ofrece contenido propio, canales de televisión y alquiler de películas. Destacadas series como "La que se avecina", "El Cid", "This is Us" y "El Señor de los Anillos: los anillos de poder" están disponibles en calidad 4K sin coste adicional.

Además, resalta por su bajo precio y servicios adicionales como música, libros electrónicos y envío gratuito para compras en Amazon. Recientemente, anunciaron un plan con publicidad por 4,99 euros al mes y un plan sin anuncios por 6,99 euros al mes, ambos con los mismos servicios que van desde acceso a series, películas y canales de televisión, a música, ebooks, almacenamiento ilimitado de fotos o envíos gratis en productos de Amazon. Se puede utilizar en 3 dispositivos simultáneos, con visualización del mismo contenido en 2 dispositivos a la vez.

Netflix

Netflix, líder mundial en plataformas de TV de pago, llegó a España en 2015. Es conocida por sus series originales como "Breaking Bad", "Narcos" y "Stranger Things". Sus puntos fuertes incluyen la compatibilidad con múltiples dispositivos y su sistema de sugerencias y contenidos relacionados. Ofrece planes desde 5,49 euros al mes con anuncios hasta 17,99 euros al mes para calidad 4K. Para evitar el intercambio de cuentas, solo las personas que conviven con el suscriptor pueden usar la cuenta; compartir con otro hogar requiere una subcuenta adicional por 5,99 euros.

Disney+

Desembarcó en España en marzo de 2020 y ha experimentado un rápido crecimiento en los últimos años. Destaca por su amplio contenido para niños y jóvenes, así como por su catálogo exclusivo que incluye series como "The Mandalorian", y sagas de "Star Wars" y "Marvel". Entre sus puntos fuertes destacan la compatibilidad con múltiples dispositivos y la disponibilidad de contenido en calidad 4K sin coste adicional, aunque su oferta sigue siendo limitada. Ofrece un plan estándar con anuncios por 5,99 euros al mes, una suscripción estándar por 8,99 euros al mes o 89,99 euros al año con descargas offline, y un acceso premium por 11,99 euros al mes o 119,90 euros al año, con calidad 4K y hasta 4 dispositivos simultáneos.

HBO Max

Llegó a España al mismo tiempo que Amazon Prime Video y tiene una larga trayectoria en la televisión de pago en el mundo anglosajón. Ofrece series populares como "Juego de Tronos", "Vikingos" y "El Cuento de la Criada". Es especialista en la producción de series propias, con un catálogo de películas limitado.

Ofrece un plan mensual de 9,99 euros o 69,99 euros al año, para hasta 3 dispositivos simultáneos. La suscripción con descuento para siempre del 50% ahora es de 4,99 euros. Es compatible con varios dispositivos pero carece de calidad 4K. Anteriormente conocida como HBO, ahora es HBO Max tras integrar el catálogo cinematográfico de Warner Media, entre otros.

SkyShowtime

Es el más reciente en llegar, estableciéndose en España a finales de febrero de 2023, luego de su expansión por 18 países europeos en 2022. Ofrece un catálogo con más de 100,000 horas de contenido, incluyendo películas de renombrados estudios como Universal Pictures, Nickelodeon, Dreamworks y Paramount Pictures, así como producciones propias como "Star Trek", "Parque Jurásico", "Fast & Furious", "Gru: mi villano favorito" y "Misión Imposible", entre otros.

Asimismo, cuenta con series españolas originales como "Bosé" y "Los Enviados". Permite la visualización desde 3 dispositivos simultáneamente y la creación de hasta 5 perfiles de usuario. Los planes incluyen el Plan Estándar a 4,99 euros al mes o 39,99 euros al año con calidad Full HD y descargas, y el Plan Estándar Plus a 7,99 euros al mes. Los suscriptores antes del 11 de abril de 2023, con un descuento del 50% para siempre, pagarán 3,99 euros en el Plan Estándar Plus.

