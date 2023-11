Peldanyos sobre la tragedia de Chiclana: "He presenciado uno de los hechos más traumáticos que he vivido nunca"

El drama de la emigración en el Estrecho ha dejado estos días hechos totalmente inadmisibles. Cuatro emigrantes murieron este miércoles después de que fueran arrojados al mar desde la embarcación semirrígida en la que viajaban en la playa de Camposoto, en el término municipal de San Fernando, mientras que otros tres inmigrantes magrebíes que fueron igualmente arrojados en la orilla en la de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, fueron hospitalizados al presentar un cuadro de hipotermia.

Justo en esta playa se encontraban varios influencers, que han decidido contar en su perfil de instagram cómo vivieron el dramático acontecimiento. Es el caso de Peldanyos, que asegura que ha vivido "uno de los hechos más traumáticos" de su vida. Tras 24 horas sin contarlo, ha decidido salir a la luz para denunciarlo, argumentando que "podemos y debemos ser mejores a la hora de concienciar y establecer medidas ante este tipo de problemáticas sociales. Démolsle una vuelta, por favor", puntualiza no sin antes enviar un abrazo "a todas las personas que hayáis tenido la desgracia de emigrar en condiciones deplorables, despojados de toda diginidad".

También estaba presente @Telmometro, según ha contado en su perfil de twitter, especificando que ha sido "de las cosas más duras que he vivido. Las caras y los gritos de los chavales mientras los sacábamos del agua no se me van a olvidar nunca". Describe cómo aquella "gentuza lanzó sin escrúpulos a personas en una zona con muchísima corriente y entre que no sabían nadar y apenas tenían fuerzas no conseguían salir del mar. Entramos al agua sin pensarlo porque algunos estaban ya boca abajo ahogándose y los tuvimos que reanimar más tarde en la orilla. Muy heavy. Fueron momentos de mucha agonía hasta que llegaron las ambulancias". "De verdad gracias a todos los que estuvisteis allí ayudando podéis estar orgullosos porque salvasteis 8 vidas", dice, para terminar sentenciando que "esto es una puta mierda que tenemos normalizado ver en la tele pero que nadie debería vivirlo porque es inhumano joder".

27 personas en la patera y 23 auxiliados

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno, en la embarcación que ha llegado a la orilla de la playa de Camposoto viajaban un total de 27 personas, de los que 23 han podido ser auxiliados y cuatro han fallecido. Por su parte, en la embarcación llegada a Sancti Petri, en Chiclana, viajaban un total de ocho inmigrantes magrebíes varones mayores de edad, que han sido atendidos por personal sanitario y la Guardia Civil. Tres de los inmigrantes auxiliados han tenido que ser evacuados en ambulancia al hospital de Puerto Real por presentar cuadro de hipotermia.

