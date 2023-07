Dónde aparcar gratis en Cádiz en verano

Aparcar de manera gratuita en Cádiz es cuanto menos una odisea a la que hay que dedicarle tiempo y contar con el apoyo de la suerte. Las peatonalizaciones, la introducción del carril bici y las zonas reguladas (azul, verde o naranja) hacen que haya zonas de la capital en las que resulta imposible dejar el coche en la calle sin pagar previamente.

La dificultad de encontrar aparcamiento no es algo que sólo afecte a los residentes. Los propios visitantes que no conozcan la ciudad se suelen encontrar perdidos en la tarea, algo se acentúa más además cuando la ciudad alberga algún evento.

Esto se está viendo con el festival 'No Sin Música' en el que las personas que no son ni conocen la ciudad y este problema se encuentran con que no hay apenas espacios gratuitos.

Esta situación también pasó en su momento cuando Alejandro Sanz vino al Nuevo Mirandilla y en general cada vez que acontece alguna concentración.

¿Dónde podemos encontrar aparcamiento gratuito en Cádiz?

En el casco antiguo de Cádiz aparcar tiene un coste, da igual que seas residente o visitante. Sólo existe una bolsa de aparcamiento gratuita al final de la Punta San Felipe porque incluso la anterior en el paseo Pascual Pery ha pasado a ser zona naranja.

En la zona de extramuros, más allá de las Puertas de Tierra, las opciones se amplían aunque también son muy ajustadas porque cada vez es más normal ver zonas reguladas. Incluso espacios libres se vuelven de pago con la llegada del verano como el Paseo Marítimo, lo que complica aún más la siempre difícil tarea de dejar el coche en la calle.

Se puede aparcar sin pagar en la avenida de Andalucía (una vez superado el Pájaro Jaula), Bahía Blanca (a excepción de Acacias), San Severiano, Barriada de la Paz, la avenida Juan Carlos I, Loreto, Puntales, La Laguna y también en las calles que están detrás del complejo deportivo Ciudad de Cádiz.

Alejándonos un poco más podemos aparcar en las calles exteriores del recinto de la Zona Franca.

Juega a nuestro favor, y a pesar de la lejanía, que Cádiz no es especialmente grande y todas estas zonas están conectadas con autobuses con el centro. En cualquier caso, deberemos contar con el tiempo que dediquemos a encontrar aparcamiento y luego el tiempo del desplazamiento hasta el lugar que queramos.