Cruzcampo vuelve a ser tendencia en Twitter por el TFG de una joven que vincula la cerveza a la identidad andaluza

La cerveza Cruzcampo otra vez en el centro del debate en Twitter. Esta marca de cervezas tiene un imán para generar conversación en esta red social, sin importar casi lo que haga. La mayoría de las veces no hay nada relevante que explique el principio de las discusiones sobre la cerveza.

Aunque en esta ocasión, sí que hay un motivo. Y ese no es otro que el Trabajo de Fin de Grado de una joven de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla que ha desencadenado todo tipo de reacciones acerca de la cerveza. Y la verdad es que esta vez el debate tiene algo más de miga. Pues el TFG que propone la joven vincula la identidad andaluza con la Cruzcampo, tal como se puede ver en su propia publicación.

Según el tuit de la joven, la tesis de la que partiría su trabajo de fin de carrera es la de explicar cómo la identidad andaluza ha influido en la marca Cruzcampo. Entonces, partiendo de esa base, entiende que los ataques que sufre constantemente la cerveza, tienen cierto interés en atacar la cultura andaluza. Como no podía ser de otra manera, el tuit trabajo cola.

Defensores y detractores de la Cruzcampo, una vez más, inundaron Twitter con sus opiniones personales. Aunque esta vez todo giró en torno al TFG de la joven, donde se mezclaron los comentarios favorables y algunos negativos al no entender la vinculación de la cerveza con el andalucismo. Por supuesto, el CM de Cruzcampo estuvo atento a cómo transcurría el hilo de Twitter por si tocaba intervenir. Y así fue. En el capítulo de opiniones contrarias, también se encontraron algunas intervenciones rechazando la idea de Cruzcampo como identidad andaluza.

No veo causalidad en tu correlación, se crítica Cruzcampo no por ser Andaluza, se crítica por su sabor.Diría incluso que la inmensa mayoría de la críticas vienes de otros andaluces. No se denosta nuestra identidad, porque nuestra identidad no es un cerveza 🙄