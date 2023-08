Conciertos en Cádiz del 16 al 20 de agosto de 2023: Maka, Duki, Mónica Naranjo, India Martínez y muchos más

El verano va llegando a su fin y mientras que algunos festivales como el Tío Pepe Music Festival han cerrado sus puertas esta misma semana y otros como el Concert Music de Chiclana está a punto de hacerlo con el granadino Saiko, todavía queda mucho por escuhar.

Esta es la agenda musical para lo que queda de semana en Cádiz:

Los conciertos del Concert Music del 16 al 20 de agosto

Tom Odell en Concert Music Festival 2023: Miércoles 16 de julio (22.30 horas)

El cantautor británico Tom Odell regresa a España para presentar en directo su último álbum Best Day Of My Life. En 2013 con solo 22 años publicó su álbum debut Long Way Down que incluía temas como el ganador de un Brit Award 'Another Love' o 'Heal' que se convirtieron en la seña de identidad de estilo intimista que caracteriza a Odell.

Desde entonces ha trabajado vertiginosamente componiendo sus siguientes trabajos discográficos Wrong Crowd (2016), Jubilee Road (2018) y Monsters (2021), y ha pasado la mayoría de estos años tocando en salas y festivales de todo el mundo. Su quinto álbum Best Day Of My Life es el trabajo más íntimo del artista, un autorretrato minimalista a piano y voz.

DJ Nano en Concert Music Festival 2023: Miércoles 16 de julio (23.45 horas)

DJ Nano, uno de los grandes estandartes de la música de baile, vuelve a Concert Music Festival con su espectáculo 'Oro Viejo'.

La carrera de Dj Nano solo puede definirse como un ascenso imparable, forjado a base de mucho trabajo en los más de 25 años que el artista lleva tras la cabina. El madrileño, uno de los artistas españoles con mayor proyección internacional, es habitual en las mejores cabinas y festivales del país, convirtiéndose en icono por su arrolladora energía y su interacción con el público, dejándose siempre la piel en cada actuación ante la multitud de asistentes que se congrega siempre a su alrededor.

Antonio Orozco en Concert Music Festival 2023: Jueves 17 de julio (22.30 horas)

Este verano, el artista ha vuelto a los escenarios con mitad Antonio, mitad Orozco, una gira en la que revelará el Antonio Orozco más auténtico. La gira mostrará su lado más personal (Antonio), carismático, delicado y generoso; a la vez que su faceta como artista (Orozco), siempre entregado, con una voz desgarradora y una puesta en escena que no deja a nadie indiferente. Con un formato pensado para cantar, bailar y disfrutar, Antonio Orozco hará un repaso de los grandes éxitos de su carrera musical, que se han transformado en himnos que han marcado muchas vidas.

Alok en Concert Music Festival 2023: Jueves 17 de julio (23.45 horas)

Alok es uno de los artistas brasileños más escuchados del mundo, tiene más de 21 millones de oyentes mensuales en Spotify y cinco mil millones de reproducciones. Su libertad para transitar por diferentes estilos musicales y sumar diferentes audiencias ha hecho historia en el entretenimiento, superando los 100 millones de reproducciones en 12 temas de su colección musical, además de varias obras posicionadas en listas mundiales.

Mónica Naranjo en Concert Music Festival 202: Viernes 18 de julio (22.30 horas)

Mónica Naranjo presenta el MIMÉTIKA TOUR 2023 en los grandes escenarios de toda España, tras su gran éxito en Chile.

Con el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico; en el que se incluyen los sencillos '¡EY!', el esperado dueto con Bunbury o 'Polvo Vacío', en colaboración con Mastodonte; Mónica Naranjo vuelve a los escenarios con una puesta en escena inigualable.

Cloonee en Concert Music Festival 2023 : Viernes 18 de julio (23.45 horas)

El joven productor británico Cloonee ha irrumpido fuerte en el panorama del Tech House en su corta trayectoria, y está llamado a ser uno de los grandes nombres de este género en los próximos años. Temas como 'What Ya Want', 'Get Stupid' o 'Sun Goes Down' acumulan millones de reproducciones y le han valido para colarse en las principales listas de éxitos de la música electrónica como Beatport.

Duki en Concert Music Festival 2023: Sábado 19 de julio (22.30 horas)

Duki se ha convertido en uno de los exponentes del trap argentino en tiempo record. Su estilo fresco, de rima rápida, lo caracterizó desde sus inicios en el freestyle. En 2017 comenzó a grabar sus primeras canciones de trap y pronto llegó el hit 'Si Te Sentís Sola' que lo catapultó hasta lo más alto de la escena argentina. Después continuó con un goteo constante de singles con millones de escuchas en streaming entre los cuales destacan 'Loca', 'She Don’t Give a Fo' o 'Sin Culpa'.

Saiko en Concert Music Festival 2023: Domingo 20 de julio (22.30 horas)

Con tan solo 20 años, Saiko es cantante, compositor, productor y una de las futuras promesas del género urbano español que destaca por su gran versatilidad y sonido propio.Además, ha colaborado con reconocidos artistas como Quevedo, Lola Índigo u Omar Montes. Actualmente encabeza las listas más importantes de España con varios de sus éxitos como 'Polaris' o 'Supernova', con el que ha conseguido debutar como Nº1 en el top 50 de España.

Los conciertos del Bahía Sound del 16 al 20 de agosto

India Martínez en Bahía Sound - Sábado 19 de agosto - 22.00 horas

India Martínez no para y vuelve a los escenarios a partir de junio con su nueva gira 'Nuestro Mundo', nombre que da vida a su último trabajo discográfico que recientemente ha visto la luz y ya se ha colocado entre los más vendidos de España alcanzando con su primer single 'Si ella supiera' el disco de oro.

'Nuestro Mundo' incluye nuevas canciones que dan vida a alguno de los poemas de su libro 'Verdades a medias'. Ahora, la artista cordobesa las llevará al directo como solo ella sabe hacerlo. Ritmos muy latinos como la bachata y la rumba están representados dentro de su repertorio más baladista y popero. 'Nuestro Mundo Tour' es un espectáculo a lo grande en el que además de sus nuevos temas, India representará también algunas de sus canciones más conocidas.

Los conciertos del Royal Hideway Sessions del 16 al 20 de agosto

Antílopez en Royal Hideway Sessions - Sábado 19 de agosto - 22.00 horas

Estos dos cancionistas de Isla Cristina (Huelva) que encarnan su propio logo 'antílope y pez', presentan su quinto trabajo de estudio, 'Mutar Fama', que vio la luz el pasado 26 de noviembre y en el que reinciden en su eclectisismo musical, innovando además con bachata, reggae rap y electrónica flamenca, sin dejar de la mano el pop rock, la rumba canalla o su aclamada canción de autor.

Los conciertos de Música del Mar del 16 al 20 de agosto

Maka en Música del Mar - Sábado 19 de agosto - 22.45 horas

El próximo sábado 19 de agosto, a las 22.45 horas, el cantante andaluz estará en el Muelle de Cádiz, donde presentará su nueva gira Gloria Bendita Tour, en la que interpretará sus grandes éxitos y las canciones más populares de su último álbum.

Este artista se ha consolidado como uno de los grandes referentes del rap y la música urbana en España, gracias a su estilo personal y a sus letras profundas y emotivas. Con su nuevo álbum, Maka ha vuelto a sorprender a sus seguidores con canciones que mezclan el rap con sonidos más flamencos y reggaetoneros. Temas como 'Te comía' o 'Lo Justo' ya son grandes éxitos en plataformas como Spotify o YouTube.