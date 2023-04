Carne, huevos y leches, nutrientes esenciales en una dieta saludable según la FAO

La Organización de la ONU para la Agricultura y la Alimentación ha dado a conocer los resultados de su reciente estudio 'Contribución de los alimentos de origen animal terrestre a una dieta sana para mejorar la nutrición y la salud'. Según la FAO, la carne, los huevos y la leche son fuente esencial de nutrientes, por lo que es de vital importancia mantenerlos en la dieta. La importancia aumenta durante etapas fundamentales de la vida como el embarazo y la lactancia, la infancia, la adolescencia y la tercera edad.

El análisis ha tomado como evidencias más de de 500 artículos científicos y 250 documentos normativos y ha tenido como principal objetivo realizar un análisis lo más completo posible sobre sobre los beneficios y riesgos del consumo de alimentos de origen animal.

Según los resultados aportados, la inclusión de alimentos de origen vegetal no permite obtener fácil y directamente estos nutrientes, de este modo, la Organización explica que los macronutrientes que estos alimentos aportan no tienen ni la calidad ni la cantidad necesaria para el cuerpo. "La carne, los huevos y la leche aportan una serie de macronutrientes importantes -como proteínas, grasas, hidratos de carbono y micronutrientes- que no se obtienen fácilmente de alimentos de origen vegetal en la calidad y cantidad necesarias. Los de origen animal terrestre proporcionan proteínas de alta calidad, diversos ácidos grasos esenciales, hierro, calcio, zinc, selenio, vitamina B12, colina y compuestos bioactivos como carnitina, creatina y taurina", destacan desde la FAO.

Hierro, vitamina A y zinc

La falta de hierro y vitamina A son los micronutrientes con más carencias, sobre todo en niños y mujeres embarazadas, por lo que cobra vital importancia el consumo de dichos alimentos. Según indica el estudio, "a nivel mundial, más de uno de cada dos niños en edad preescolar (372 millones) y 1.200 millones de mujeres en edad fértil carecen de al menos uno de estos tres micronutrientes: hierro, vitamina A o zinc".

Desde la FAO aconsejan que si los alimentos de origen animal se consumen como parte de una dieta adecuada, "pueden ayudar a alcanzar las metas de nutrición aprobadas por la Asamblea Mundial de la Salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la reducción del retraso del crecimiento, la emaciación en niños menores de cinco años, el bajo peso al nacer, la anemia en mujeres en edad reproductiva, y la obesidad y las enfermedades no transmisibles en adultos".

Pese a ello, sostienen en el prólogo realizado por la directora general Adjunta de la FAO y el Máximo Torero Cullen, economista Jefe del organismo, María Helena Semedo, que el sector ganadero “debe contribuir a afrontar una serie de desafíos” y "entre ellos se incluyen cuestiones relacionadas con el medio ambiente".