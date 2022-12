10 discos recomendados de indie rock para escuchar o regalar esta Navidad 2022

La música volvió a dar lo mejor de sí este 2022. Y la Navidad es una perfecta época para recapitular todo lo bueno que el año nos dio. Y, de paso, al igual que se hace con los libros, compartir la música con los que te rodean. Por tus oídos han pasado acordes que han llenado vacíos y han unido almas. Así que por qué no expandir esas buenas vibraciones por tu alrededor.

Dentro del estilo indie rock, tanto a nivel nacional como internacional, las novedades han sido muchísimas. A este 2022 hay que agradecer la vuelta de verdaderas leyendas, la confirmación de otras que van camino de serlo y la emergencia de talentos puros.

Este listado busca hacer un repaso a parte de lo mejor que ha dado la música este 2022, dar ideas para regalar a los más megalómanos. Y también, cómo no, sacar del bloqueo de "qué escucho ahora" a quien mientras lee esto no sepa qué canción viene después.

Vetusta Morla - Bailando hasta el Apagón (Directo desde el Wanda Metropolitano)

La banda madrileña se marcó el pasado 22 de junio uno de sus directos más míticos de su historia. Los de Tres Cantos (Madrid) se enfrentaron al reto de presentar su último disco, Cable a Tierra, en uno de los estadios más grandes del país. Hasta ahora, era un terreno vedado a nombres como Foo Fighters, Rolling Stones. Y Vetusta quiso dar un salto más. ¿El resultado? Un concierto épico con sus mejores temas y con un guion especiamente cuidado donde no faltó la poesía y la fusión con grupos folclóricos llevados para la ocasión. Especialmente espectacular la interpretación de Consejo de Sabios con el rapero argentino WOS.

Fontaines DC - Skinty Fia

En menos de cuatro años, este cuarteto irlandés de Dublín ya son un reclamo en las grandes citas. No faltaron al pasado Glastonbury, y en su paso por Madrid este mismo año por mítica Riviera no tardaron en agotar las entradas. Skinty Fia, en gaélico, significa "La maldición del ciervo". Es una expresión propia del medio rural irlandés. Un título, desde luego, muy acorde a su filosofía. Este disco en sí está cargado de melodías que atrapan en su densidad y, de repente, sorprenden con abruptos cambios. Sin duda, uno de los grandes grupos emergentes, si se les puede llamar así.

The Beatles - Revolver Special Edition (Super Deluxe)

El grupo más mítico de la historia sigue proveyendo de contenido a su legión de fans. Cualquier novedad relacionada con los británicos, hace temblar las estanterías de tiendas de discos. Este año se ha publicado una revisión del mítico Revolver. Para algunos, se tratará de algo sin valor. Para otros, como buenos fans apasionados, de una joya que hay que tener a cualquier precio. Esta edición incluye nuevas mezclas de los temas, las canciones en versión mono, un EP con cuatro temas, 31 tomas de sesión y demos caseras. En total, son cinco discos.

Zahara - REPUTA

La jiennense se sacó una astilla del costal cuando sacó PUTA (2021). Entonces, su canto fue más que terapéutico. Tanto para ella en el proceso de composición y durante sus actuaciones, como para aquellas y aquellos que la escucharon. La potencia de sus mensajes fue tal que aquella obra la encumbró. Zahara ahora revisa esos mismos temas y se nutre de nombres y grupos como Delaporte, Alizz o Carolina Durante para sacar versiones de uno de sus discos más reivindicativos y sanadores a la vez.

Artic Monkeys - The Car

Algunos, posiblemente, aún anhelen la etapa más rockera, más festivalera de la banda de Sheffield. Otros, estarán más que agradecidos a la etapa iniciada en su anterior trabajo (Tranquility Base Hotel Casino, 2018). Lo nuevo de Artic Monkeys vuelve a ser una desconexión con los principios de la banda y una confirmación de que esta época de los británicos es más de consumo lento, sereno y desde el salón de casa. Algunas de las canciones de este The Car llaman a la placidez, a una calma absoluta, que contrasta con la fábrica de hits que fue esta banda.

Black Country, New Road - Ants From Up There

Uno de esos casos extraños que ocurren de vez en cuando. Carreras fulgurantes que parecen sacadas de otra época. Un grupo que con solo dos discos actúa como si fueran leyenda viva. Y, en medio de todo eso, su vocalista se retira por salud mental cuando apenas han transcurrido semanas desde que saliera Ants From Up There. Así que mientras medio mundo alucina y descubre sus temas, al mismo tiempo que viajar por tantos y tantos estados de ánimo que proponen las canciones, hay incertidumbre. Sí, esa rara sensación de haber encontrado una joya pero no saber si los podrás ver alguna vez en directo, si seguirán su carrera musical. En cualquier caso, aquí está para la posteridad esta disco, y otro más que sacaron en 2021, de una de las mejores bandas inglesas de los últimos años.

Muse - Will of The People

Este trío británico ha vuelto este 2022 con un disco que con canciones que hacen recordar a su etapa más dorada. Lo impresionante de esta banda siempre está en sus tematizaciones, en sus apuestas tecnológicas. Por estas razones, siempre contará con amantes profundos y enemigos acérrimos. En la historia de la música del siglo XXI, es uno de los grupos que más ha separado a los fans. En este último trabajo, hay propuestas rocambolescas, algunas cercanas al metal y otras que recuerdan a las mejores épocas. ¿Es un discazo? Probablemente, no. Pero nunca está de más estar al día con esta banda que, pese a todo, se ha especializado en reventar los mejores estadios del mundo.

Rigoberta Bandini - La Emperatriz

La catalana Paula Ribó aka Rigoberta Badini emergió con 'In Spain We Call It Soledad' . Desde entonces fue sacando temas sueltos a cual mejor. Ahí están Too Many Drugs, Perra, Ay Mamá. Y este año por fin llegó el momento de recopilar todos estos éxitos en un disco que, además, incluye nuevas canciones para completar. El fenómeno Rigoberta no se puede considerar alternativo, ha trascendido mucho más en el país. Ahora Rigoberta se retira a sus aposentos, buscando la tranquilidad para componer. Y mientras, ha dejado este disco con todos que se le fue ocurriendo poco a poco mientras avanzaba a golpe de hit. Ahora, quien le pusiera voz a Caillu en español, es un icono del pop nacional.

Florence + The Machine - Dance Fever

Muchos fans dicen de ella que bien podría liderar una secta pacifista, con toda una legión de seguidores adictos a su música y a su forma de hablar. Florence Welch tiene una música que cautiva. Y, para colmo, sobre el escenario se mueve cual ninfa del bosque. Así que estamos ante una de las grandes figuras musicales del momento. La música de Florence no parece tener límites. Ahí está la imponente King de su último disco Dance Fever, para confirmarlo. Todo un golpe en la mesa de una mujer que no es madre, no es novia, es King.

Viva Suecia - El Amor de la Clase Que Sea

¿Es el grupo murciano uno de los mejores del indie rock español? Sí, sin duda alguna. Viva Suecia ha logrado en poco más de seis años sentarse a la mesa de los grandes de este género en España. Su último disco continúa el éxito cosechado por El Milagro (2018) y demuestra fuerza con colaboraciones con nombres como Leiva. En una combinación de temas con riffs apasionantes y propuestas más tranquilas, la voz de Rafa Val guía a través de letras que hablan del amor a uno mismo, a los demás. Y lo más importante, es que enfatiza la importancia de la salud mental.