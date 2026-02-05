Las ansias colonizadoras de Donald Trump, "que no puede estarse quieto, con esa cara naranja, de zanahoria de granja, como si lo maquillaran con un paquete de chetos", han sido las protagonistas de uno de los pasodobles con los que 'Los que van a coger papas' de Yuyu han defendido su pase de cuartos de final.

De esta forma, y regresando a su estilo de pasodoble humorístico, ya casi extinguido en el Concurso, José Guerrero Roldán ha elaborado una de las letras que interpretó junto a su grupo en la sexta función de la segunda fase del COAC 2026.

Antes de que el público pudiera disfrutar de los versos siempre de tintes surrealistas del chirigotero, 'Los que van a coger papas' calentaron voces en camerinos del Gran Teatro Falla donde nuestro reportero gráfico captó la pieza.