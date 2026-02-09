COAC 2026
Así quedan los puntos del Jurado Diario tras la primera semifinal

A Feijóo no le está saliendo bien el tren de elecciones

El mar reclama sus títulos de propiedad en Matalascañas

Juan Manuel Marqués / Julio González

El PP de Alberto Núñez Feijóo había concebido los adelantos electores en las comunidades autónomas como un tren que le llevase hasta Moncloa. Y esto no le está saliendo bien. En Aragón, Javier Azcón adelantó y ha obtenido un resultado peor, un craso error. El presidente aragonés pierde sus opciones de abrir una tercera vía en el PP entre Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso. Aragón supone un serio aviso para María Jesús Montero, estar en el Gobierno de Pedro Sánchez pesa.

También te puede interesar

Lo último

stats