El PP de Alberto Núñez Feijóo había concebido los adelantos electores en las comunidades autónomas como un tren que le llevase hasta Moncloa. Y esto no le está saliendo bien. En Aragón, Javier Azcón adelantó y ha obtenido un resultado peor, un craso error. El presidente aragonés pierde sus opciones de abrir una tercera vía en el PP entre Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso. Aragón supone un serio aviso para María Jesús Montero, estar en el Gobierno de Pedro Sánchez pesa.