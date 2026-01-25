COAC 2026| 'Los camper del sur' se acuerdan de la lucha obrera en el convenio del metal

La chirigota 'Los camper del sur', de Miguel Ángel Ríos y Víctor Jurado Vito, ha reservado uno de los pasodobles de su función de estreno a la lucha emprendida por los obreros gaditanos del sector del metal.

Una letra combativa que arremete contra prensa, políticos, patronal y sindicatos que han entonado en la décimo quinta sesión de la fase preliminar del Concurso Oficial de Agrupaciones 2026. Un pasodoble que ha culminado con una gran pancarta que pide la absolución de los 25 trabajadores procesados durante las protestas durante la huelga.

Eso sí, antes de poner la letra de largo en las tablas del Gran Teatro Falla, la agrupación calentó voces en camerinos del coliseo gaditano con esta pieza.