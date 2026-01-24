Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026 / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna

Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026

Siete agrupaciones pasaron desde este mediodía por las tablas del Gran Teatro Falla

Orden de actuación de infantiles y juveniles

24 de enero 2026 - 19:44

Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
1/21 Comparsa Los granujas / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
2/21 Chirigota Los taratachangas / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
3/21 Chirigota Los taratachangas. / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
4/21 Comparsa Los granujas / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
5/21 Chirigota Los taratachangas / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
6/21 Cuarteto infantil 'Colegio privado, mixto y del barrio de Arriba, de Alcalá de Guadaíra' / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
7/21 Comparsa Los granujas / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
8/21 Cuarteto infantil 'Colegio privado, mixto y del barrio de Arriba, de Alcalá de Guadaíra' / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
9/21 Cuarteto infantil 'Colegio privado, mixto y del barrio de Arriba, de Alcalá de Guadaíra' / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
10/21 Chirigota 'La tribu caletera' / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
11/21 Cuarteto 'Las vecinas de Doña Blanca'. / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
12/21 Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026 / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
13/21 Chirigota 'La tribu caletera' / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
14/21 Cuarteto 'Las vecinas de Doña Blanca'. / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
15/21 Chirigota 'La tribu caletera' / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
16/21 Comparsa 'El origen'. / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
17/21 Chirigota 'Los pieles rojas de La Caleta' / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
18/21 Comparsa 'El origen'. / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
19/21 Comparsa 'El origen'. / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
20/21 Chirigota 'Los pieles rojas de La Caleta' / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
21/21 Chirigota 'Los pieles rojas de La Caleta' / Ayto de Cádiz /J.M. Reyna

También te puede interesar

Lo último

stats