Buscar contenidos
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
Siete agrupaciones pasaron desde este mediodía por las tablas del Gran Teatro Falla
Orden de actuación de infantiles y juveniles
1/21
Comparsa Los granujas
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
2/21
Chirigota Los taratachangas
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
3/21
Chirigota Los taratachangas.
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
4/21
Comparsa Los granujas
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
5/21
Chirigota Los taratachangas
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
6/21
Cuarteto infantil 'Colegio privado, mixto y del barrio de Arriba, de Alcalá de Guadaíra'
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
7/21
Comparsa Los granujas
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
8/21
Cuarteto infantil 'Colegio privado, mixto y del barrio de Arriba, de Alcalá de Guadaíra'
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
9/21
Cuarteto infantil 'Colegio privado, mixto y del barrio de Arriba, de Alcalá de Guadaíra'
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
10/21
Chirigota 'La tribu caletera'
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
11/21
Cuarteto 'Las vecinas de Doña Blanca'.
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
12/21
Las imágenes de la tercera semifinal de infantiles del COAC 2026
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
13/21
Chirigota 'La tribu caletera'
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
14/21
Cuarteto 'Las vecinas de Doña Blanca'.
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
15/21
Chirigota 'La tribu caletera'
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
16/21
Comparsa 'El origen'.
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
17/21
Chirigota 'Los pieles rojas de La Caleta'
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
18/21
Comparsa 'El origen'.
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
19/21
Comparsa 'El origen'.
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
20/21
Chirigota 'Los pieles rojas de La Caleta'
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
21/21
Chirigota 'Los pieles rojas de La Caleta'
/
Ayto de Cádiz /J.M. Reyna
