El legado de Aloy se expande: así es Horizon Hunters Gathering, el nuevo título cooperativo de la saga

Guerrilla Games ha presentado oficialmente Horizon Hunters Gathering, un nuevo capítulo dentro del universo de Horizon que apuesta por la acción cooperativa y que llegará a PS5 y PC. El estudio da así un paso clave en su trayectoria al trasladar la caza de máquinas —uno de los pilares de la saga— a una experiencia multijugador pensada para hasta tres jugadores.

Según explica Guerrilla, la idea de cazar máquinas en equipo ha estado presente desde los orígenes de la franquicia. Aprovechando su experiencia previa en títulos multijugador como Killzone y el éxito de Horizon Zero Dawn, el estudio ha trabajado durante años en dar forma a un proyecto que combine la identidad de Horizon con un diseño cooperativo sólido y profundo.

Horizon Hunters Gathering se define como un juego de acción táctica y reactiva, donde la coordinación, la precisión y el trabajo en equipo serán claves. La experiencia gira en torno a cacerías desafiantes y rejugables, estructuradas en distintos modos de juego. Entre ellos destacan Machine Incursion, una misión de alta intensidad con oleadas de máquinas lideradas por un jefe, y Cauldron Descent, una prueba más extensa con múltiples fases, escenarios cambiantes y decisiones de riesgo que prometen grandes recompensas.

El juego contará con un elenco de cazadores jugables, cada uno con habilidades, estilos de combate y armamento propios, tanto cuerpo a cuerpo como a distancia. Estos personajes se integran en un sistema de ventajas de corte roguelite, permitiendo crear sinergias y configuraciones adaptadas a cada equipo. Además, cada cazador tendrá sus propias motivaciones y conflictos, dando forma a una campaña narrativa completamente canónica, cuyos detalles se irán desvelando con el tiempo y que no concluirá con el lanzamiento inicial del juego.

Las misiones llevarán a los jugadores a recorrer diversos paisajes del mundo de Horizon, diseñados para fomentar la exploración y la colaboración. Entre cacería y cacería, los jugadores regresarán a Hunters Gathering, un centro social donde podrán personalizar a sus personajes, mejorar equipamiento, interactuar con vendedores y prepararse para nuevas aventuras junto a otros cazadores.

Guerrilla ha confirmado que ambos modos de juego estarán disponibles en una próxima prueba cerrada a través del PlayStation Beta Program para PS5 y PC, cuya primera fase comenzará a finales de febrero y será de acceso limitado. El título contará además con progreso y juego cruzado entre plataformas siempre que se utilice la misma cuenta de PlayStation.

Aunque el proyecto se encuentra aún en una fase temprana de desarrollo, el estudio promete compartir más actualizaciones y organizar nuevas pruebas de juego en los próximos meses. Para acompañar este proceso, se ha abierto también un Discord oficial del juego, con el objetivo de mantener un contacto directo con la comunidad.

Con Horizon Hunters Gathering, Guerrilla Games inicia una nueva etapa para la saga, apostando por una experiencia cooperativa ambiciosa que busca expandir el universo Horizon sin perder su esencia. Y, según el propio estudio, este viaje no ha hecho más que comenzar.