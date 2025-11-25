Battlefield 6 quiere seguir alistando soldados: así es la prueba gratuita del shooter más vendido de 2025

Electronic Arts y Battlefield Studios han anunciado que Battlefield 6, la experiencia definitiva de la guerra total, ofrecerá una prueba gratuita especial desde hoy y disponible hasta el 2 de diciembre en todas las plataformas. Los nuevos jugadores podrán unirse a las millones que ya disfrutan en todo el mundo de la trepidante guerra total de Battlefield 6 con una selección de mapas y modos, que incluyen tanques, helicópteros e incluso carros de golf en la recién estrenada localización del sur de California, Eastwood. Battlefield 6 es uno de los mayores lanzamientos de videojuegos y entretenimiento del año con un éxito sin precedentes que marca un regreso triunfal a la gloria, pulverizando récords históricos de la franquicia.

Esta prueba gratuita incluye tres listas de juego que ofrecen una experiencia multijugador casual a lo largo de tres mapas, incluidos los dos mapas más recientes: Eastwood y Blackwell Fields. Para acceder a la prueba gratuita solo tienes que descargar la experiencia gratuita de Battlefield: REDSEC en tu plataforma de juego preferida.

Battlefield 6, lanzado el pasado 10 de octubre y que analizamos en esta sección de videojuegos de Grupo Joly, se ha ganado el aplauso de la crítica y ha recibido numerosas nominaciones a prestigiosos premios en la recta final de este 2025, entre ellos Mejor juego multijugador, Mejor juego de acción y Mejor diseño de audio de The Game Awards.

El camino hacia el mayor estreno de la veterana franquicia Battlefield contó con una Beta abierta en agosto que batió récords, máximos históricos de ventas de la franquicia durante los tres primeros días y la incorporación del anillo más mortífero del Battle Royale con la llegada de Battlefield REDSEC tan solo dieciocho días después del lanzamiento inicial de Battlefield 6 . La guerra total continuará en diciembre con el lanzamiento de Ofensiva invernal.

“Estamos tremendamente felices de lo que han conseguido nuestros increíbles equipos de Battlefield Studios y nos entusiasma la pasión de la comunidad mientras seguimos construyendo Battlefield para y con nuestra comunidad”, ha declarado Byron Beede, director general de Battlefield. “El lanzamiento hoy de una prueba gratuita de Battlefield 6 es la oportunidad perfecta para que más gente viva la experiencia de guerra total de la que millones de personas jugadoras de todo el mundo no dejan de hablar”.

Battlefield 6 ya está disponible en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC (Steam, EA app, Epic Games Store). Battlefield 6 está disponible con la Standard Edition (69,99 €) y también con la Phantom Edition (99,99 €)**. La Phantom Edition incluye la descarga completa del juego Battlefield 6, así como el pack exclusivo «Patrulla Phantom», que incluye aspectos de soldado, dos paquetes de arma de alto rendimiento, un aspecto de vehículo y un aspecto de cuchillo de combate. La Phantom Edition también incluye una ficha de Battlefield Pro y un pack de la temporada 1 con el pase de batalla, 25 saltos de nivel, artículos estéticos exclusivos, refuerzos de XP y mucho más.