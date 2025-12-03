Sonsoles Ónega y cómo nació su peinado entre las prisas como reportera

La periodista Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023 con su novela Las hijas de la criada, acudía este martes a El Hormiguero junto a la actriz que da vida a la protagonista de su adaptación en serie, Verónica Sánchez, que interpreta a la empresaria Inés, eje de la historia ambientada en Galicia y Cuba.

En la distendida entrevista Ónega reveló el verdadero secreto detrás de su peinado más característico, con ese flequillo lateral que se ha convertido en su sello personal desde hace años desde que era reportera parlamentaria en Telecinco. Al pasar al plató con su magacín primero en Telecinco y después en Antena 3, su peinado ha sido uno de sus sellos personales. Motos le preguntó si ese peinado hubiera sido un impedimento para aparecer como figurante en la serie, como era su deseo y que no pudo cumplir por asuntos de tiempo. El flequillo lo habría disimulado.

Sonsoles ha hablado de su peinado y asegura que en su momento, cuando no era tan conocida, no fue algo premeditada. "Creo que fue pura casualidad, no por nada", reoncoció la periodista que durante años bregaba entre los pasillos y los exteriores del Congreso. Su peinado para estar lista en antena pese al viento o el frío bien podía ser ese flequillo ladeado que se lo atusaba mirándose "en los retrovisores de los coches", reveló divertida la escritora. "Me lo peinaba así, para el lado, y me quedaba bien. Era cómodo", reconocía la ahora presentadora vespertina y escritora de éxito. Cuando junto a su cámara debían incorporarse a toda prisa a las conexiones del informativo, resumir toda una tarde en apenas un minuto de conexión, solo había margen para que el peinado fuera fácil y no diera alguna mala pasada con una racha de viento e incluso con la lluvia.

La visita de Ónega y Sánchez ha servido de promoción a la serie recién estrenada en Atresplayer, con un primer episodio estrenado el pasado domingo que se ha convertido en el más visto bajo demanda en las primeras 24 horas en los úlitmos tres años en esta plataforma de Atresmedia. Sonsoles admitió que está encantada, pero aun así acudía a El Hormiguero con mucho nerviosismo, tal como le pasó cuando fue a visitar el plató donde se estaba rodando la adaptación de su novela y pudo ver a los actores caracterizados como los personajes que concibió.

En el segundo capítulo que llegará este domingo la escritora adelantó que habrá tramas diferentes a la novela que explican el contexto con más detalle para avanzar en la historia, aspectos que diferencian la narración de una serie respecto a la descripción calmada de una novela.

Sonsoles Ónega tuvo un despiste con la actriz Verónica Sánchez cuando aludió a su procedencia extremeña cuando la intérprete es sevillana, despiste que todos se tomaron con humor. Sobre el origen de sus actores protaognistas la periodista recordó que Inés no debía tener un fuerte acento gallego ya que no se había criado en el lugar, de ahí un acento más neutro, al llegar desde Nueva York. Un acento gallego que no tienen los burgueses que encabezan las tramas ya que en la Galicia de principios de siglo la clase alta intentaba no seguir la pronunciación de la calle. Una entonación que sí tienen los personajes que son servicio o trabajadores en las intrigas de la adaptación de Las hijas de la criada.