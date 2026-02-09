La semana de San Valentín se celebra a lo grande en un ‘First Dates’ convertido en el 'Olimpo del Amor'

Historias sorprendentes, perfiles muy diversos y una puesta en escena con motivos florales y guiños a la mitología que convertirán al restaurante en un auténtico Olimpo del Amor, vertebrarán las entregas especiales de First Dates que Telecinco ofrece los días 9, 10 y 11 de febrero a las 21:45 horas con motivo de la celebración más romántica del año: San Valentín.

Carlos Sobera, que recibirá de parte del mismísimo Zeus la misión de conseguir que los solteros que acudan al restaurante recuperen su confianza en el amor, contará con la ayuda de Matías Roure, Lydia Santos y las gemelas Marisa y Cristina Zapata, que pondrán todo de su parte para que la magia de los sentimientos aflore en cada velada. Será el primer San Valentín que celebre el formato de citas a ciegas en Telecinco, su nueva casa.