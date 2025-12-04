RTVE renuncia al Festival de Eurovisión, no actuará en 2026 junto a Israel
Países Bajos también confirma su baja como rechazo a la presencia israelí por la guerra de Gaza y la manipulación del televoto
Por primera vez en 64 años, desde que en 1961 se incorporó al Festival de Eurovisión, TVE no estará presente en 2026 en Viena como muestra de rechazo a la participación de Israel. La corporación pública ha defendido en la Asamblea General de la UER este jueves que no estará presente si el organismo internacional respalda la presencia de este país.
