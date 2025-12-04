RTVE renuncia al Festival de Eurovisión, no actuará en 2026 junto a Israel

La representante israelí, Eden Golan, con la bandera de su país en la apertura de la gala de Eurovisión 2024

Por primera vez en 64 años, desde que en 1961 se incorporó al Festival de Eurovisión, TVE no estará presente en 2026 en Viena como muestra de rechazo a la participación de Israel. La corporación pública ha defendido en la Asamblea General de la UER este jueves que no estará presente si el organismo internacional respalda la presencia de este país.