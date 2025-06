Pablo Motos está para comérselo

Bill Murray y Pablo Motos como en 'Lost in traslation'

Bill Murray, unido a títulos como Cazafantasmas o Atrapado en el tiempo, apareció por primera vez este jueves en El Hormiguero (lo más visto en la noche, con 1,9 millones de espectadores, 15,9% de cuota). Una estrella internacional que sorprendió cantando el Mi carro de Manolo Escobar. Él, precisamente, que robó un carro de helados para repartir bombones gratis entre los niños de Nueva York a los que sorprendió en un vehículo. La ironía y el sarcasmo de Murray lo tiene por arrobas. Muchas veces no se sabe cuánto hay de personaje en sus reacciones.

El popular actor M está presentando en España su espectáculo New Worlds, junto al violonchelista Jan Vogler, la violinista Mira Wang y la pianista Vanessa Pérez. El show combina música clásica con piezas musicales (como la de su aparición en El Hormiguero, de My fair lady) literatura y poesía. Hoy viernes actúan en Madrid y en próximos días recorren Barcelona, Bilbao y Canarias.

Motos quiso conducir la conversación para quitar ese hierro de compañero difícil de Bill Murray como actor. "La gente dice que soy difícil (en el trabajo), pero yo solo pienso que el mundo es demasiado serio a veces", zanjaba.

El cazafantasmas, con homenaje de la ciencia de Marron, aludió a su gran trabajo, hace ya 21 años, de Lost in Traslation y recordó cómo tuvo actuar para fingir que no le afectó no ganar el Óscar.

Antes de su aparición en el programa, Murray Motos posaron como la pareja de aquella película. El presentador lucía con la peluca del personaje de Scarlett Johansson, mirándose de forma lateral como hacían los personajes. "Están para comérselos", comentaban en las redes en el vídeo compartido en instagram.

En Lost in Translation, dirigida por Sofia Coppola, Bill Murray interpretaba a Bob Harris, un actor estadounidense en declive que viaja a Tokio para rodar un anuncio de whisky. Bob, atrapado en un matrimonio desvaído y enfrentado a una crisis existencial, se siente desubicado en la vibrante pero alienante ciudad. En el hotel donde se hospeda, conoce a Charlotte (Scarlett Johansson), una joven que también lidia con la soledad y la incertidumbre. Juntos, forjan una conexión profunda, marcada por conversaciones íntimas, momentos de humor y un vínculo que oscila entre la amistad y un amor platónico.

El papel de Murray es inolvidable. Combina su característica retranca ásperan una vulnerabilidad desgarradora, especialmente en escenas como la del bar del hotel o en el final, donde susurraba algo inaudible al oído de Charlotte. Su actuación le valió una nominación al Oscar y es considerada la mejor de su carrera. Verlo de cerca en España es toda una experiencia.