Lucas Paulano, 8 años, indiscutible ganador de 'La Voz Kids', Andalucía por bandera

La final de La Voz Kids 2025 de este sábado proclamó a Lucas Paulano, de tan solo 8 años, como el ganador más joven en la historia del programa en España.

Lucas tiene una voz única, cargada de dulzura y madurez, una sensibilidad que conmovió a todos, como un ganador indiscutible. Lucas se llevó el trofeo y con él el corazón los espectadodrres, dando además la victoria a su coach, Manuel Turizo, en su debut como mentor.

El camino de Lucas hacia la gloria comenzó en las Audiciones a Ciegas, donde su interpretación dejó boquiabiertos a los coaches David Bisbal, Edurne y Manuel Turizo, quienes giraron sus sillas al instante. El colombiano, con una fe ciega en el potencial del pequeño, no dudó en usar su bloqueo y superbloqueo para asegurarlo en su equipo.

Desde ese momento, Lucas, de Jaén, acompañado en su vocación por la guitarra de su padre, músico de tuna y de un grupo musical, además de su primer maestro,, demostró que su talento iba más allá de su timidez inicial.

Lucas Paulano, ganador de 'La Voz Kids' con su coach, Manuel Turizo / Atresmedia

A pesar de haber actuado en público por primera vez este mismo año en un evento escolar por el Día de la Paz, el pequeño jiennense brilló en cada etapa del programa. En La Gran Batalla, su interpretación grupal de Dígale destacó por su desparpajo, mientras que en los Asaltos, con Haz de luna, conectó profundamente con la emoción de la canción, ganándose el pase directo a la Semifinal.

En esta, su versión de Amor eterno desató una ovación que lo consolidó como favorito del público. La final, un espectáculo inolvidable que marcó el décimo aniversario del programa, arrancó con una actuación coral junto a Malú, quien sorprendió a los coaches con un homenaje lleno de complicidad.

Los ocho finalistas brillaron en solitario: Geraldine (equipo Turizo) abrió con En cambio no de Laura Pausini; Miguel (equipo Bisbal) emocionó con Imagíname sin ti al piano; Emilio (Bisbal) tocó el alma con Mi marciana; Lucía (equipo Lola Índigo) creó magia con El Dragón junto a su coach; Manuel (equipo Edurne) estremeció con I Will Always Love You; e Isabel (Edurne) ya había conquistado al público en galas previas.

Pero fue Lucas quien robó el espectáculo con su interpretación de Algo de mí de Camilo Sesto y, especialmente, con el dueto junto a Turizo de Quiéreme mientras se pueda, un momento que quedará grabado como uno de los más emotivos de la edición.La noche estuvo repleta de momentos memorables: Kapo levantó al plató con Uwaie junto a Lucas y Geraldine, mientras Nil Moliner llenó de energía el escenario con Dos primaveras junto a Miguel y Emilio. Sin embargo, el clímax emocional llegó con un homenaje sorpresa a David Bisbal, cuando exconcursantes de todas las ediciones se unieron para cantar Dígale, arrancando lágrimas al coach almeriense.

El momento decisivo llegó con los votos del público. Entre los finalistas —Lucas (Turizo), Lucía (Lola), Manuel (Edurne) y Miguel (Bisbal)— fue el de Jaén quien se alzó con la victoria. Entre lágrimas y abrazos, levantó el trofeo que lo consagra como la mejor voz infantil de España, mientras Turizo, emocionado, celebraba su primer triunfo como coach.Con solo 8 años,

Lucas Paulano ha hecho historia en La Voz Kids y además ha demostrado que el talento, la sensibilidad y la música no tienen edad. Esta edición, cargada de magia y nostalgia por una década de emociones, cerró con un mensaje claro: la voz de Lucas es solo el comienzo de una carrera que promete brillar con luz propia.