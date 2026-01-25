Leire Martínez, Laura Pausini y Antonio José unidos por los premios Dial

Los Premios Dial Tenerife se preparan para una cita con significado por el 30º aniversario de estos galardones de la popular cadena de música en español de Prisa Radio. La gala será el 12 de marzo en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife con esta conmemoración a tres decenios a la música , con la isla como puente cultural entre España y Latinoamérica. La ceremonia no solo será un escaparate de éxitos actuales, sino un homenaje a la memoria sonora de estas tres últimas décadas.

Artistas de la talla de Laura Pausini, Pablo Alborán, Sergio Dalma, Pablo López y Amaral recogerán su galardón en una noche que también premiará a figuras indiscutbiles como Marta Sánchez y nombres más jóvenes como el cordobés Antonio José o Kany García.

Además, la organización ha querido subrayar la relevancia de cuatro carreras imprescindibles otorgando los Premios Dial a la Trayectoria a Ana Torroja, Luz Casal, Mónica Naranjo y Antonio Carmona.

Una de las grandes protagonistas de la jornada también será Leire Martínez, quien repetirá por segundo año consecutivo como maestra de ceremonias de la gala. El año pasado regaló momentazos así:

La artista vasca, ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, vive un momento profesional dulce y especialmente significativo, ya que recogerá su primer Premio Dial en solitario, hito que ella misma ha calificado como un honor al compartir escenario con referentes que han abierto camino a las mujeres en la industria.

Junto a ella, el fenómeno viral de TikTok Nueva Línea aportará el toque de frescura tecnológica con su primera actuación en un evento de gran escala. La dirección de Prisa Media ha anunciado que esta efeméride contará con “momentos musicales sorpresa” en distintos puntos de la isla y encuentros profesionales para analizar el auge global de la música en español. Vicent Argudo y Jaume Serra han destacado que la radio ha pasado de ser un mero canal de entretenimiento a formar “comunidad y familia” que une a artistas y oyentes, un vínculo que en el caso de Dial ya alcanza los 40 años de historia en la FM y en los nuevos soportes.

El evento mantendrá un marcado carácter solidario, destinando parte de la recaudación a la Fundación Canaria Aldis.