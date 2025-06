JJ, ganador de Eurovisión, contratenor de origen filipino, y su vínculo con Melody

Formado en el mundo de la ópera, el joven austriacofilipino JJ no había publicado nunca un tema, pero con Wasted Love, el debut pop en el que hacía brillar su tesitura de soprano, ganó Eurovisión 2025 rompiendo estereotipos raciales y de género en una Europa en aparente retroceso en diversidad.

"Alivia ver que aún hay tanta aceptación y amor ahí fuera. Soy la tercera persona 'queer' que gana el festival de forma consecutiva y eso es una muestra de que la gente te acepta por quién eres", señala, convencido tras su victoria hace solo un mes de que "nada es inalcanzable".

"Así que después de Eurovisión , ahora quiero un Grammy", añade.

Con su visita a Madrid esta semana finaliza una larga gira promocional por toda Europa en la que se embarcó tras alzar en Basilea (Suiza) el codiciado micrófono de cristal que señala al ganador del citado concurso, tomando el relevo a la sueca Loreen en 2023 y a Nemo, por Suiza, en 2024.

"Ganar Eurovisión estaba más allá de mis sueños más locos", asegura, tras citar el triunfo de su compatriota Conchita Wurst en ese mismo foro en 2014 como algo que se le quedó grabado en su adolescencia.

Nacido Johannes Pietsch, este contratenor de tan solo 24 años de padre austriaco y madre filipina se formó musicalmente en la Ópera Estatal de Viena, su ciudad natal, pero pronto empezó a dejarse ver en concursos de televisión como 'Starmania' o la versión británica de 'La Voz'.

"Me gusta exponerme y mostrarle al mundo lo que tengo que ofrecer", afirma con seguridad.

Nunca había entrado a un estudio de grabación cuando decidió trabajar codo con codo con su amiga Teodora Špirić, representante de Austria en 2023 y compositora sin experiencia en el ámbito clásico del que procedía JJ, pero se pusieron manos a la obra para ensamblar lo mejor de ambos mundos con un final de música techno.

Para la puesta en escena, escribieron al español Sergio Jaén para desarrollar este relato de un naufragio sentimental. "Es una canción que muestra mi momento más bajo y que lo lleva a una victoria enorme, por eso muestra que, pase lo que pase, si crees en ti y te mantienes fiel a quien eres, se puede superar cualquier cosa", resume.

Reconoce la "gran fascinación" que sigue generando a día de hoy que "una persona masculina pueda cantar notas de soprano" y celebra que, al visibilizarlo, haya contribuido "a romper estigmas que aún hoy, desafortunadamente, permanecen incluso en el mundo de la música clásica".

"Siempre hay quien dice que eso no debería ser. Pero yo me digo a mí mismo: Si soy capaz de cantarlo, ¿por qué no deberían permitírmelo?", cuestiona, sorprendido de haberse convertido en una inspiración.

"Mi mayor éxito es recibir mensajes de gente que me dice que gracias a mí ha empezado a escuchar música clásica o que está orgulloso de ser quien es", subraya.

El ganador de Eurovisión 2025, el austríaco JJ.en la interpretación de 'Wasted Love'

Una posición bastante más tibia muestra al traer a colación sus declaraciones al diario El País poco después de su victoria, cuando deseó que en la próxima edición de Eurovisión en su país no estuviese Israel por su ofensiva militar en Gaza.

Su equipo de prensa solicita poco antes del encuentro no abordar el tema.

"Tras ganar el festival, me di cuenta de que hay mucha atención sobre mi persona y lo que hago, por eso ahora quiero aprovechar esta oportunidad y centrarme en mi música, porque es lo que mejor hago.

Al fin y al cabo, se trata de arte y de que, como dice el eslogan del concurso, estemos unidos por la música", responde al preguntarle si se arrepiente de aquellas declaraciones.

Al citarle el caso de Melody, la representante española, que recibió críticas por haber mantenido una posición neutra frente al conflicto en Oriente Próximo por considerarse "una artista y no un político", JJ asume su discurso: "Un artista puede decidir cómo y qué quiere expresar.

Por eso quiero centrarme en mi música y dejaré todo lo demás en manos de expertos en ese campo".

Hablando de música, anuncia que habrá nuevo tema después del verano si todo va según lo previsto y cita a Ariana Grande como un referente del tipo de carrera que le gustaría construir, pero siguiendo la misma línea de Wasted Love de incorporar su dimensión clásica al pop: "Es lo que siempre he querido desde niño, se una estrella del pop".