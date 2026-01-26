Héctor de Miguel, Quequé, su futuro tras dejar la radio con 'Hora veintipico' y los gags desafortunados sobre los trenes

El cómico y comunicador Héctor de Miguel, conocido durante años como Quequé en monólogos y colaboraciones televisivas, ha decidido hacer una "pausa temporal" en la radio y abandona de forma inmediata la conducción del espacio humorístico Hora Veintipico en la Cadena SER. Su destino estaría en TVE donde desde hace ya años se le han brindado proyectos. Con David Broncano trabajó durante años en el formato radiofónico La vida moderna y colaboró en La resistencia además de relevarle en LocoMundo, ambos de la etapa en Movistar Plus +.

El anuncio del humorista salmantino lo compartió este domingo por la tarde en las redes y ha llegado justo después de una fuerte controversia desatada por una sátira que realizó sobre el periodista Nacho Abad de los espacos Código 10 y En boca de todos (En boca de bobos, en la parodia) .En su comunicado, De Miguelo explica que la decisión se venía gestando desde hace tiempo por un agotamiento personal, pero que los acontecimientos recientes la han acelerado, presumiblemente por presiones dentro de la SER por su aguda crítica al periodista de Mediaset y sus comentarios en torno al accidente ferroviario de Rodalies, en Gerona.

“Ha llegado el momento de parar. El cuerpo me lo pedía y la mente disimulaba, pero lo acontecido en las últimas horas precipita una decisión que llevaba tiempo barruntando”, expone. “Ni tengo madera de héroe ni me apetece ser un mártir”, zanja. Héctor de Miguel se convertía este miércoles en el paródico “Macho Abad” y remedaba su enfoque sensacionalista para tratar tanto el accidente de Adamuz como el de Rodalies, según su versión de cómo lo había tratado la cadena Cuatro. Comentarios en redes y analistas han acusado al Hora Veintipico de faltar al respeto a las víctimas al hacer humor sobre la tragedia a través del parodiado Nacho Abad.

Aunque esta introducción del pasado 20 enero fue de los más desafortunado:

Quequé, protagonista de otros tiulares por un humor frentista contra la derecha y excesivamente faltón en aspectos de la religión católica, rechaza haberse burlado de las víctimas. “Quien sostenga que le faltamos al respeto a las víctimas de los accidentes ferroviarios, simplemente está mintiendo”, afirmó en su mensaje. Añadió que, si la parodia “escoció”, fue “porque el dardo hizo diana” sobre periodistas conservadores y su enfoque sensacionalista o interesado contra el Gobierno.

Héctor agradece a la Cadena SER el respaldo recibido durante años y recordó con cariño etapas compartidas en La Vida Moderna junto a David Broncano e Ignatius Farray, La Lengua Moderna con Valeria Ros, y este Hora Veintipico, al que calificó como “el mejor programa que he hecho nunca”. Ha agradecido la labor de guionistas, técnicos y colaboradores y desea que su ausencia no suponga el cierre definitivo de un espacio que, según él, ofrece “consuelo y alivio a tanta gente”. Quequé también agradece a Aimar Bretos, director de Hora 25 y a la dirección de la emisora por “los dolores de cabeza” causados.

Tras 25 años en escenarios y platós, el cómico cierra etapa. Señala que, "sin estudios ni contactos", logró cumplir su sueño de “trabajar poco y madrugar lo menos posible”. “Tengo que descansar un rato y luego ya veremos. Salud”, ha zanjado, entre reacciones dispares en las redes.