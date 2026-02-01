La actriz canadiense-estadounidense Catherine O'Hara, conocida por sus memorables roles en comedias como Solo en casa, la primera película de Bitelchús y la serie Schitt's Creek, falleció el pasado viernes 30 en su hogar de Los Ángeles tras una breve enfermedad, según confirmó su agencia de representación, Creative Artists Agency (CAA). La noticia, reportada inicialmente por medios como TMZ y confirmada por Variety y Deadline, ha generado una oleada de tributos en Hollywood y entre sus fans, destacando su legado como una de las comediantes más brillantes de su generación.

Se casó en 1992 con el diseñador de producción Bo Welch, a quien conoció en el set de Bitelchús en 1988; la pareja tuvo dos hijos, Matthew y Luke. O'Hara padecía dextrocardia con situs inversus, una rara condición congénita en la que sus órganos internos estaban invertidos, es decir en imagen de espejo respecto a la anatomía normal, una anomalía que sufren 1 de cada 10.000 personas. Reveló esta condición públicamente en entrevistas alrededor de 2020 y en principio esta malformación no está relacionada directamente con su fallecimiento

Nacida el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Ontario (Canadá), en una familia católica de origen irlandés, O'Hara fue la sexta de siete hermanos, incluyendo a la instrumentista y actriz Mary Margaret O'Hara. Se graduó en el Burnhamthorpe Collegiate Institute en 1974 y comenzó su carrera en el mundo del espectáculo ese mismo año como miembro del elenco de The Second City en Toronto, donde actuó como suplente de Gilda Radner. En 1976, se unió al programa de sketches Second City Television (SCTV), donde no solo actuó hasta 1984, sino que también contribuyó como guionista, ganando un Emmy por escritura destacada y recibiendo dos nominaciones adicionales. Durante su paso por SCTV, colaboró con talentos como el malogrado John Candy, Eugene Levy (con quien trabajaría en la premiada serie Schitt's Creek) y Joe Flaherty, lo que marcó el inicio de una prolífica carrera en comedia.

Su transición al cine comenzó en 1980 con Double Negative, pero fue en la década de 1980 y 1990 donde consolidó su estatus. En 1985 apareció en Jo, que noche de Martin Scorsese. Su gran oportunidad le llegó en 1988 con la mencionada Bitelchús, como fue titulada en España, (Beetlejuice) de Tim Burton, interpretando a Delia Deetz, un papel que repitió en la secuela de 2024.

En 1990, encarnó a Kate McCallister, la madre olvidadiza en Solo en casa, rol que repitió en la secuela de 1992, contribuyendo al éxito global de la jugosa franquicia de Chris Columbus. Fue el papel más memorable para el gran público

Entre sus apariciones en televisión destacaron A dos metros bajo tierrar (2003-2005) o Curb Your Enthusiasm (2009). Sin embargo, su rol como Moira Rose en Schitt's Creek (2015-2020) la catapultó de nuevo a la fama internacional, ganando sun Emmy, un Globo de Oro, un Critics' Choice Award y un SAG Award, barriendo los principales premios en la sexta temporada. Entre sus últimas apariciones figuran las de Patty Leigh en otra premiada comedia como la serie The Studio (2025) y xomo Gail Lynden en The Last of Us (2025).

Macaulay Culkin, su "hijo" en Solo en casa, se ha despedido de ella con emoción llamándola "mamá".

O'Hara deja un legado de más de 50 años en el entretenimiento, marcado por su versatilidad, humor excéntrico y contribuciones que trascendieron generaciones.