Eurovisión debate hoy su futuro pero no se votará por una expulsión de Israel

La Unión Europea de Radiodifusión (UER ) celebra este jueves y viernes su 95ª Asamblea General, que reúne a directores generales y altos dirigentes de las organizaciones miembros de la UER , quienes debatirán sobre la participación de Israel en el próximo Festival de Eurovisión aunque no se votará una expulsión. Lo más probable es su permanencia y con ella la renuncia de España y de otros países como Irlanda, Islandia, Eslovenia o Países Bajos.

La presencia del Estado israelí ha sido cuestionada al considerar que está llevando a cabo un genocidio en Gaza y que pese a la tregua la represión indiscriminada continúa. Asimismo la manipulación en el televoto con una movilización masiva desde numerosos países en favor de Israel ha convertido en injustos los resultados de los dos últimos festivales donde Israel fue aupada al segundo lugar.

Junto a España, RTVE, miembro como del llamado Big Five, otros cuatro países han condicionado su presencia en el certamen del próximo año a la expulsión de Israel: Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO), Islandia (RÚV) y Países Bajos (AVROTROS).

En cambio, Alemania se ha posicionado a favor de que Israel siga participando en Eurovisión 2026 y se marcharía en caso de expulsión. De hecho el canciller alemán, Friedrich Merz, anunció que Alemania se retirará de la próxima edición si se excluye a Israel. También la anfitriona de 2026, Austria, rechaza el boicot y amenaza con dejar el festival en el aire.

Ante las presiones, la UER anunció una votación extraordinaria en noviembre entre sus miembros para decidir sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026. Sin embargo, posteriormente, comunicó su cancelación y que el asunto se debatiría de forma presencial en la Asamblea General de invierno, a la espera de las negociaciones de paz y argumentando la necesidad de "un debate abierto" pero sin plantear la votacuón.

La semana pasada la Unión Europea de Radiodifusión dio a conocer un serie de cambios en la normativa, aprobados por el Grupo de Referencia de Eurovisión y centrados en el voto, los jurados y los límites a las campañas de promoción, "diseñadas para reforzar la confianza, la transparencia y la participación del público". El presidente de RTVE, José Pablo López, ya respondió en sede parlamentaria que son medidas insuficientes.

El nuevo director del festival, Martin Green, asevera que "la neutralidad e integridad" de Eurovisión son de "suma importancia" para la UER , sus miembros y todo su público, por lo que cuestiona la posición española y de los otros cuatro países que plantean el boicot.

José Pablo López reafirma que la presencia de Israel en el concurso es "insostenible" por el "genocidio" que se ha perpetrado en Gaza y por su "incumplimiento sistemático" de las normas del certamen. Según López, "la UER sabe que estas medidas son un avance, pero que no son suficientes" y, sobre todo, "dejan sin sanción la actuación de Israel durante este tiempo".

El Festival de Eurovisión 2026 se celebrará en Viena (Austria), en el Wiener Stadthalle, con semifinales los días 12 y 14 de mayo, y la final el 16 de mayo, después de que Austria ganara la edición de 2025 con la canción Wasted Love, interpretada por JJ.

España probablemente no estará en ese festival e incluso no emitirá las tres galas.