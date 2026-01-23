La corrupción en 'Marbella' pasa a los juzgados, así es la segunda temporada

Vuelve Marbella. Una segunda temporada subtitulada Expediente Judicial que acaba de incorporarse al catálogo de Movistar Plus +. La producción de Buendía Estudios Canarias prosigue en su semblanza del entrelazado mundo de las bandas criminales en la Costa del Sol, sus protectores y la persecución policial en torno a ellas.

Dirigida por Dani de la Torre y escrita por Alberto Marini, es el mismo tándem para las operaciones judiciales ante el terrorismo internacional de La unidad. La nueva remesa de Marbella cuenta con seis episodios que mantienen el pulso peculiar de su predecesora, con mucha ironía a través del off de su protagonista, el abogado César Beltrán, a cargo de Hugo Silva, que ahora es relevado en ese papel conductor por la fiscal a cargo de Natalia de Molina.

Tras las actuaciones indiscriminadas de los mafiosos de distinta nacionalidad, los nuevos capítulos se orientan más a la respuesta judicial a todas las tensiones vividas en la primera temporada. La ley pide cuentas a la corrupción de un narcotráfico que empapa toda la red de organizaciones y lleva sus tentáculos por Europa, África y América. Las trampas legales ideadas por César se ven desbordadas cuando las armas se desatan. Hay mucho del estilo Scorsese transportado a las peculiaridades de ese universo subterráneo entre Gibraltar y Málaga, entre la ostentación y la decadencia por pura avaricia.

Expediente Judicial tiene en parte autonomía respecto a los primera episodios, con un duelo prolongado entre fiscales y defensores tras las medidas contra la inspectora jefe de la primera tanda, a cargo de Elvira Mínguez. En el centro de este conflicto se encuentra Carmen Leal, la mencionada fiscal antidroga. La autoridad en un territorio al borde del colapso. El cínico abogado de Silva se afianza en su ambigüedad moral, ideando nuevas triquiñuelas legales para defender a los capos a los que le debe lealtad más allá de las facturas. El punto de partida es un suceso que parece inspirarse en lo ocurrido en Barbate en 2024.

Manuela Calle como Alex, la hijastra de Beltrán; Fernando Cayo como rival del abogado; Ignacio Mateos, Juanlu González, Claudia Galán y Antonio Araque completan el elenco principal.