Quién es Carlota Baró, la actriz que interpreta a Renata en 'Las hijas de la criada'

Atresplayer acaba de estrenar el primero de los ocho episodios de Las hijas de la criada, la adaptación de la novela premiada con el Planeta de Sonsoles Ónega.

Una de sus protagonistas, en un reparto coral femenino, es Carlota Baró, que interpreta a Renata Comesaña, la guardesa que cambia la vida de todos en el pazo en el que se cría su hija. La consorte del imperio empresarial, Verónica Sánchez, que interpreta a Inés Valdés, regresa de Cuba al cabo de los años, acompañada de su hija. Ambas jóvenes fueron intercambiadas cuando eran bebés.

En este primer capítulo, donde Renata es crucial, destaca el trabajo interpretativo de la barcelonesa Carlota Baró (Barcelona, 1989) que es aquí una temperamental esposa gallega, maltratado por su marido y amante del dueño del pazo, y a su vez marido de Inés Valdés, encarnado por Alain Hernández.

Baró, conocida por las series diarias de El secreto de Puente Viejo o Amar es para siempre, donde era Coral, en Antena 3, ha visto abierta las puertas de esta supreproudcción de Buendía Estudios a través de esas producciones diarias. Para TVE también intervino en La Moderna, serial cancelado, y que grabó antes de meterse de lleno en el dramón gallego de Ónega.

Carlota Baró y la sevillana Verónica Sánchez en 'Las hijas de la criada' como Renata e Inés / Atresmedia

La actriz que da vida a Renata comenzó en la danza clásica y su primer contacto profesional con la cámara llegó en 2006, a los 17 años, de la mano de Isabel Coixet, que la eligió para protagonizar el spot institucional Talla amb els mals rotllos, Corta con los malos rollos, campaña de la Generalitat de Catalunya contra el acoso escolar. Dos años después ya pisaba los escenarios profesionales con montajes teatrales como Romeo y Julieta, Viejos tiempos y La importancia de llamarse Ernesto, ofreciendo ya por entonces su versatilidad entre el drama y la comedia.

La gran oportunidad mediática le llegó en 2011, cuando, mientras cursaba Historia del Arte, fue seleccionada para interpretar a Mariana Castañeda en El secreto de Puente Viejo. El personaje, una de las protagonistas del serial de Boomerang para Antena 3, la mantuvo frente a las cámaras durante cinco años y 1.340 episodios, convirtiéndola en rostro habitual. En 2015, coincidiendo con sus últimos meses en Puente Viejo, protagonizó en teatro Los vencejos no sonríen, obra escrita y dirigida por Carlos Silveira en la que compartió escenario con Francisco Ortiz, quien es su pareja desde entonces y con quien ha participado recientemente en la serie Memento Mori para Prime Video.

En 2018 se incorporó a la tercera temporada de Las chicas del cable como Miriam Expósito, antes de su andadura durante una temporada en Amar es para siempre y en La Moderna era como la fotógrafa Celia Silva Gallardo, una feminista independiente en el Madrid de los años 30. Antes de grabar Las hijas de la criada formó parte de la segunda temporada de Memento Mori.