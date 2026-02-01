A cara o cruz, cómo se gestó (con muchas dudas) el sueño de Walt Disney

En el verano de 1954, lo que hoy conocemos como el epicentro de la magia de Walt Disney, monumento de la cultura estadounidense, no era más que una vasta extensión de naranjales en Anaheim, California. Apenas un año después, el 17 de julio de 1955, Disney inauguraba el que sería bautizado como “el lugar más feliz de la tierra”. ¿Cómo fue posible tal metamorfosis en solo doce meses? Esa es la pregunta que intenta desentrañar Cómo se hizo Disneyland, el documental de Leslie Iwerks que puede verse en la plataforma Disney +.

La obra no es un ejercicio de nostalgia para entusiastas de la marca, es un documento histórico del funcionamiento de la industria del entretenimiento en California. Iwerks, cuya mirada ya ha explorado previamente las entrañas de la compañía, utiliza aquí material de archivo recientemente descubierto: bobinas de película de 16 mm y cintas de audio que habían permanecido en silencio durante décadas. El resultado es una crónica que se aleja del barniz corporativo para mostrar el esfuerzo, la incertidumbre y la determinación de los cientos de artesanos e Imagineers que trabajaron a contrarreloj para cumplir ese “sueño imposible” de Walt Disney. Un enfoque a través del factor humano.

A través de grabaciones inéditas los espectadores pueden escuchar de primera mano los testimonios de aquellos artistas y constructores que tuvieron que inventar una industria desde cero. No existían planos para lo que Disney quería construir porque nadie lo había intentado antes; era una mezcla de escenografía cinematográfica de vanguardia y una ingeniería civil que desafiaba todos los estándares de la época.

Desde una perspectiva sociológica, el estreno llega en un momento de expansión sin precedentes para el sector de los parques temáticos a nivel global. Al mirar hacia atrás, el documental subraya cómo Disneyland no solo fue un éxito comercial, sino el nacimiento de un nuevo lenguaje narrativo espacial. Es el registro de un momento en que el cine abandonó la pantalla bidimensional para permitir que el público caminara, literalmente, dentro de una historia.

Cómo se hizo Disneyland, es un viaje arqueológico a las raíces de la imaginación estadounidense del siglo XX. Con este estreno, la plataforma no solo celebra el legado de su fundador, sino que ofrece una lección magistral sobre el arte de la persistencia frente al escepticismo de quienes, en aquel entonces, auguraban que el proyecto de Anaheim sería el mayor fracaso de la historia del entretenimiento.