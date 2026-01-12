Se busca a la gran promesa de la lírica nacional en la final de ‘ARIA, locos por la ópera’

Ruth Lorenzo, la maestra de ceremonias en la gran final de ‘ARIA, locos por la ópera’ en La 1.

Llega la gran final de ARIA, locos por la ópera, presentada por Ruth Lorenzo, acompañada de Juanjo Bona en el backstage. Esta última entrega desvelará el mayor misterio del programa, la identidad del jurado secreto, y elegirá a la nueva gran promesa de la lírica nacional. El talent show de La 1 es una de las grandes apuestas de la programación navideña de RTVE, y podrá verse justo después de La Revuelta y a través de RTVE Play.

La última gala comenzará por todo lo alto, con los seis finalistas interpretando una versión lírica de Viva la vida de Coldplay. Además, para sus últimas actuaciones, los concursantes escogerán arias mundialmente conocidas como La Reina de la noche (La flauta mágica), el Aria del Toreador (Carmen), Casta Diva (Norma), Mein Herr Marquis (El murciélago), Stride la vampa (Il trovatore) y Sempre libera (La Traviata). Como en las anteriores galas, las actuaciones estarán acompañadas por la prestigiosa Franz Schubert Filharmonia, dirigida por el maestro Tomàs Grau.

Los encargados de valorar las actuaciones serán la soprano Isabel Rey, Zapata Tenor, la directora de orquesta Virginia Martínez, y el jurado secreto, cuya identidad será desvelada durante la emisión.