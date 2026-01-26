La UE designa a WhatsApp como plataforma de muy gran tamaño y activa las obligaciones reforzadas de la Ley de Servicios Digitales

La Comisión Europea ha designado oficialmente a WhatsApp como plataforma en línea de muy gran tamaño (VLOP, por sus siglas en inglés) en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA), tras constatar que su función Canales supera el umbral de 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea.

Esta categoría, reservada a los servicios con mayor impacto social y económico, activa un conjunto de obligaciones reforzadas destinadas a garantizar un entorno digital más seguro, transparente y responsable.

La Ley de Servicios Digitales

La DSA, en vigor desde 2022, establece un marco regulatorio común para las plataformas digitales que operan en la UE, con especial atención a aquellas cuyo tamaño y alcance pueden generar riesgos sistémicos.

En este contexto, WhatsApp se considera un servicio híbrido: combina la mensajería privada -que queda expresamente fuera del ámbito de aplicación de la ley- con los Canales, una herramienta que permite difundir información, actualizaciones y anuncios a audiencias amplias. Es esta última función la que sitúa a la aplicación dentro de la categoría de VLOP.

La decisión se conoce el mismo día que la Comisión ha abierto una investigación formal contra X por la generación de imágenes sexualizadas de mujeres y menores con su herramienta de inteligencia artificial Grok.

Cuatro meses de plazo para adaptarse

Durante una comparecencia en Bruselas, la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, subrayó que la designación implica que Meta, empresa matriz de WhatsApp, dispone de cuatro meses, hasta mediados de mayo de 2026, para adaptar el servicio a las exigencias adicionales previstas para las plataformas de mayor tamaño.

Entre estas obligaciones figuran la evaluación exhaustiva de riesgos sistémicos y la adopción de medidas para mitigarlos, especialmente en ámbitos sensibles como la protección de los derechos fundamentales, la libertad de expresión, la integridad de los procesos electorales, la lucha contra la difusión de contenidos ilegales y la salvaguarda de la privacidad.

Además, las plataformas designadas como VLOP deben presentar informes detallados y periódicos sobre los riesgos asociados al diseño y funcionamiento de sus servicios, así como sobre las medidas implementadas para reducirlos.

También están obligadas a reforzar sus políticas de moderación de contenidos, mejorar la transparencia algorítmica y ofrecer a los usuarios mecanismos más claros para denunciar abusos o contenidos ilícitos.

La mensajería, excluida

Virkkunen recordó que la mensajería privada de WhatsApp continúa excluida de la DSA, pero insistió en que las funciones de difusión pública deben ajustarse plenamente al marco regulatorio europeo.

La Comisión, en cooperación con Coimisiún na Meán, el coordinador irlandés de servicios digitales, asumirá la supervisión directa del cumplimiento de estas obligaciones.

Con esta designación, WhatsApp se suma al grupo de grandes plataformas tecnológicas sometidas a las normas más estrictas de la UE, en un momento en el que Bruselas intensifica su vigilancia sobre los servicios digitales con mayor capacidad de influir en la opinión pública y en el ecosistema informativo europeo.