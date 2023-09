Una escuela internacional en plena naturaleza

Situada en una zona rural cerca del pueblo de Facinas, en el término municipal de Tarifa, se encuentra la Escuela Internacional Bilingüe La Casa de la Luz, un espacio en plena naturaleza preparado y cómodo, donde los niños y niñas pueden aprender en función de sus intereses y motivaciones, sintiéndose seguros, felices y acompañados. Este prestigioso colegio está homologado como escuela internacional por el New England Association of Schools and Colleges (NEASC), un organismo que se dedica a acreditar centros educativos internacionales y que, por supuesto, cuenta con sus acuerdos correspondientes con la administración educativa española.

La Casa de la Luz es perfecta para aquellos padres que buscan un modelo educativo de respeto mutuo para sus hijos e hijas, que se adapta a ellos y a su ritmo. De tal forma que los jóvenes tienen la oportunidad de conocerse a sí mismos y descubrir sus más profundas motivaciones.

Metodología pedagógica

Este centro responde a un proyecto de pedagogía activa que se basa principalmente en el modelo educativo de la pedagoga alemana Rebeca Wild, basado en los principios de Montessori, e integra también las aportaciones prácticas de William Heart Kilpatrick.

En esencia, La Casa de la Luz acompaña los procesos vitales de cada niño y niña para favorecer un desarrollo equilibrado y la manifestación de su potencial personal. Para ello, explican desde la organización, “utilizamos una pedagogía vivencial que se apoya en tres pilares: el acompañamiento basado en la escucha sobre las necesidades físicas, emocionales e intelectuales y la guía hacia el desarrollo de sus habilidades personales; los ambientes preparados que favorecen la independencia y la autonomía en el aprendizaje, y una estructura pedagógica con diversas propuestas que fomentan el aprendizaje activo: talleres, actividad autónoma, centros de interés, proyectos, círculos, asambleas, etcétera”.

Kindergarten y Elementary

En la etapa que va de los 3 a los 6 años - Kindergarten- esta escuela internacional trabaja fundamentalmente en la adquisición de una buena base personal en lo que se refiere a la gestión emocional y social, la psicomotricidad y el desarrollo de habilidades cognitivas. Actualmente, el centro dispone de plazas libres para este curso.

En lo que se refiere a la etapa Elementary, la que transcurre de los 6 a los 12 años, el alumnado se reparte en tres grupos: E1 (6 y 7 años), E2 (8 y 9 años) y E3 (10 y 11 años). Aquí, los niños y niñas pueden profundizar en el conocimiento de sí mismos y el descubrimiento del mundo a través de diferentes áreas de aprendizaje.

Por último, es importante destacar que La Casa de la Luz realiza dos jornadas de puertas abiertas al año, a las que se puede asistir para conocer el proyecto.

Para más información: lighthouse@lacasadelaluztarifa.com o lacasadelaluztarifa.com