Las grandes empresas se unen para acabar con la desnutrición

Disminuir el hambre y luchar contra la pobreza y la desnutrición en el mundo son los principales objetivos objetivo del día celebrado cada 16 de octubre desde el año 1979. Bajo el mecenazgo de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, esta finalidad también es una de las bases de la Agenda 2030 con su meta de hambre cero.

El lema del presente año, “Nuestras acciones son nuestro futuro”, viene a recalcar la importancia de una colaboración global para reducir el desperdicio de alimentos y crear conciencia sobre la importancia de una dieta sana y equilibrada. Alimentarnos es un acto cotidiano e incluso en numerosas ocasiones casi automático. El Día Mundial de la Alimentación se celebra por segundo año consecutivo en plena pandemia mundial, lo que viene a potenciar el mensaje de esta efeméride.

Según datos del informe ‘El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo’ ( SOFI), se estima que el número de personas que padecen hambre en el mundo se ha duplicado en el último lustro. De hecho, en 2019, la cifra ascendía a 650 millones. El número alcanzó en 2020 los 811 millones, un aumento de 118 millones de personas que no tienen acceso a una alimentación saludable.

Uno de los principales fines de la FAO es desarrollar mecanismos para que los gobernantes de todo el mundo cuenten con políticas agrícolas eficientes, de forma que se disponga de alimentos para toda la población mundial. El hambre es ya uno de los problemas más extendidos por todo el mundo, un punto bastante contradictorio si tenemos en cuenta el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en el cual existen datos tan estremecedores como que, mientras 811 millones de personas no cuentan con una dieta asegurada, hasta 931 millones de toneladas de alimentos fueron desperdiciadas durante el año 2019. Esta cifra se traduce en que hasta un 17 % de la producción de alimentos a nivel global se desechó sin que nadie pudiera aprovecharla.

Otro de los objetivos del Día Mundial de la Alimentación es abrir la conciencia sobre el impacto que generan los alimentos en el medio ambiente. No obstante, incluso el cambio climático influye en la alimentación. Esto se debe a que este problema afecta a los cultivos y los alimentos que podemos consumir. Por ello, reducir el impacto medioambiental es imprescindible. Según una investigación realizada por expertos de la Universidad de California, los beneficios de una dieta sana no solo influyen en la salud de sus consumidores, sino que también repercute a nivel medioambiental. No en vano, el sector alimentario estadounidense es responsable de hasta el 30 % del total de emisiones de gases contaminantes del país.

Organizaciones como Ecologistas en Acción han aprovechado la celebración de este día para denunciar actividades como insostenibilidad de una agroganadería industrial dependiente de enormes insumos de energía fósil o el enorme aumento de la desigualdad entre países. También numerosas empresas se han sumado al propósito de este día detallando iniciativas saludables y sostenibles. Es el caso de Filantrópico, Natruly, Auara y Vegan Food Club.

La primera, bajo el lema ‘Juntos dejamos poco’, ha comenzado la comercialización de paquetes de cápsulas biodegradables que funcionan en las conocidas máquinas Nespresso. El 20 % de su importe irá destinado íntegramente al proyecto social escogido por el cliente entre un listado de ONGs.

Natruly, por su parte, ha optado por la alimentación natural sin aditivos. En este contexto, cuenta con una gama de chocolates que usan como endulzante natural la fibra de achicoria. Dicha gama dispone de un envase 100 % reciclable que prioriza la sostenibilidad por encima de los costes.

Auara, es una empresa social nacida en 2016 que cuenta con agua mineral cuyos dividendos van destinados a construir pozos, sistemas de saneamiento y tanques de recogida. Gracias a esta iniciativa, más de 60.00 personas de 17 países en proceso de desarrollo cuentan con más de 86 millones de litros de agua. Además, se ha convertido en la primera empresa de bebidas de origen español en contar con botellas de plástico rPET 100 % reciclado y reciclable.

Por último, la empresa Vegan Food Club cuenta con platos de alimentación vegana para el consumo de cualquier persona que desee mantener una dieta sana y equilibrada. Todo ello en envases reciclables, vehículos no contaminantes y con fuentes de energía renovables.

Otra de las empresas que se ha sumado a esta iniciativa, en este caso para luchar contra la desnutrición en el mundo, es Abott. Mediante un ambicioso proyecto, la marca ha llegado a un acuerdo de colaboración con la Fundación Real Madrid, mediante la cual se potenciarán las actividades de la compañía para combatir la malnutrición mundial en los próximos diez años.