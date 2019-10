La colegiación es clave para combatir el intrusismo

El dr. Ángel Carrero Vázquez es presidente del Ilustre Colegio de Dentistas de Cádiz, Consejero del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas, Patrono de la Fundación Dental Española, Medalla al Mérito Colegial del Colegio de Dentistas de Málaga, Licenciado en Medicina y Cirugía, Licenciado en Odontología y con más de 23 años de experiencia en el ejercicio profesional en Jerez de la Frontera.Uno de los problemas a los que actualmente me enfrento en mi presidencia es la lucha contra el intrusismo, delito tipificado en el artículo 403 del vigente Código Penal, que condena a aquellos que realizan actos propios de los dentistas sin poseer titulación para ello.

Forma parte de la labor de este Colegio que presido perseguir a quienes ejerzan la profesión de dentista, o se atribuyen dicha cualidad, sin la titulación requerida, y cuando en esta ecuación se añade la salud, la situación agudiza su riesgo.

La Ley deja muy claro que solo los dentistas pueden trabajar de forma autónoma en la boca de los pacientes. Quisiera recordar que la Ley 10/1986, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1594/1994, de 17 de julio, y una extensa jurisprudencia así lo ratifica, incluida entre otras, la STS 7867/2012, de 27 de noviembre.

“La labor de las higienistas se tiene que realizar bajo la supervisión directa de un dentista”

Resumiendo, la labor de las higienistas se tiene que realizar bajo la supervisión directa de un dentista, siempre en el ámbito de sus competencias, y en el caso de los protésicos, su ámbito de actuación debe limitarse al laboratorio dental y bajo la prescripción e indicación del dentista. Creo necesario aclarar que una prescripción de prótesis consta de dos partes: una escrita, donde se detalla la prótesis a realizar; y otra material, que se compone de una serie de elementos tridimensionales necesarios para elaborar una prótesis, como las impresiones, los registros, etc. No existe ni una sentencia absolutoria para alguien que no siendo dentista, se haya probado que realizó trabajos clínicos en la boca del paciente (ajenos a los de su competencia, en caso de higienistas).

Es por eso que el Colegio de Dentistas de Cádiz, en su excelente relación con las diferentes Administraciones Públicas, como la delegación de Salud y Familias de Cádiz, la consejería de Salud de la Junta de Andalucía, la delegación del Gobierno andaluz en Cádiz, la comandancia de la Guardia Civil, autoridades sanitarias y alcaldías, apuesta por aunar esfuerzos y desarrollar campañas de concienciación conjuntas, informando a dichas autoridades de la realidad que afronta la profesión. Es importante concienciar a la población, y así lo intentamos, que la salud bucodental debe encomendarse sólo y exclusivamente a un profesional colegiado.

Desde el Colegio de Dentistas, emplazan a que en las clínicas esté muy clara la delimitación de funciones de los profesionales que intervienen junto con el dentista, siendo éste el único y principal responsable de dicha actividad sanitaria.

El Colegio de Dentistas de Cádiz vigila la correcta práctica odontológica en la Provincia de Cádiz. No debemos jugar con nuestra salud, su cuidado no debemos ponerlo en manos de una persona sin la cualificación adecuada y somos los Colegios Profesionales quienes avalamos la correspondiente cualificación del profesional. Somos profesionales de la salud y nos debemos a ella, con la obligación moral de informar y defender a nuestros pacientes y colegiados.

El Colegio Oficial de Dentistas representa y defiende los intereses de estos profesionales; pero también de la sociedad en general, como pacientes que reciben sus servicios. Prueba de ello es la férrea defensa que el Colegio realizó en los últimos años tras el cierre desordenado e inesperado de clínicas dentales en la provincia, la más reciente iDental en El Puerto de Santa María. Más de 700 pacientes se vieron afectados en este último caso por la interrupción de sus tratamientos, siendo la altruista colaboración de un numeroso grupo de nuestros profesionales, coordinados por el Colegio, los que realizaron exploraciones buco-dentales e informes, como paso previo a posibles acciones en defensa de sus derechos.

Marcados por acontecimientos como este, la Organización Colegial lucha de manera incesante por establecer y endurecer un cambio legislativo que abogue por mayores exigencias en la titularidad de las clínicas dentales. Desgraciadamente existen modelos de negocios donde prima más el interés económico por encima de la salud de los pacientes, se hacen campañas de publicidad muy agresivas, incluso presuntamente engañosas, con objeto de captar el mayor número de pacientes y buscando que estos financien los tratamientos para percibir un beneficio económico de manera inmediata.

Por tanto, la Odontología debe ir dirigida a pacientes, y no a clientes, debe ser una Odontología clínica, por encima de criterios económicos y comerciales.

“Con revisiones periódicas al dentista, podremos controlar la aparición del cáncer oral”

Es necesaria que la Ley de Sociedades Profesionales sea modificada, impidiendo que la Odontología esté en manos ajenas de profesionales del sector dental, siendo las clínicas dirigidas, gestionadas y organizadas por Odontólogos y Estomatólogos colegiados.

En cuanto a la publicidad sanitaria, es necesario que se regule adecuadamente mediante Ley. No se trata de aumentar el consumo de los servicios sanitarios bucodentales, sino de promover la práctica de una buena salud oral y de calidad entre la población. Debe haber una regulación más precisa que evite que los ciudadanos reciban una información inapropiada que pueda provocarles falsas expectativas.

En esta línea, los Consejos Generales de Colegios de Dentistas y Médicos de España se han unido contra la publicidad engañosa. Ambas corporaciones denuncian el creciente aumento de publirreportajes engañosos y confusos por parte de empresas del sector salud y profesionales sanitarios que con intención de publicitar servicios, prestaciones e, inclusive, resultados, van en contra de la deontología profesional. Desde el Colegio de Dentistas de Cádiz que presido, mantendremos nuestra política de tolerancia cero hacia aquellas personas o empresas que antepongan su beneficio económico frente a la salud de los ciudadanos.

Formación

La formación continua es inherente al buen profesional. La alta especialización que el mercado laboral impone, hace que el profesional tenga que apostar por la formación. Una de las funciones principales del Colegio es ofrecer formación de alta calidad que perfeccione conocimientos y contribuya a la mejora del desempeño de la profesión.

El Colegio ofrece buena parte de la formación que demandan sus colegiados en materia de técnicas, tratamientos, tecnología, materiales, etc.

Dicha formación, que presta el Colegio, incrementa el alto grado de profesionalidad y preparación de todos y cada uno de los dentistas que forman parte de esta corporación y que ofrecen sus servicios médicos a la población gaditana.

Prevención

La detección precoz del cáncer oral posee una especial importancia para la posterior recuperación del paciente, ya que si se detecta a tiempo, la tasa de supervivencia es muy elevada, pero cuando la enfermedad está avanzada, el tratamiento es complicado. Con revisiones periódicas al dentista podremos controlar la aparición de estos procesos, así como de otras enfermedades sistémicas que se manifiestan a nivel de la cavidad oral. Es necesario mejorar y potenciar los programas de atención dental de la población infantil y juvenil, e insistir en la importancia que tiene la dentición temporal para una futura salud dental en dientes permanentes. En este sentido, una buena higiene, una dieta sana y equilibrada, el uso de selladores de fosas y fisuras en la población infantil con riesgo de sufrir caries, y las revisiones periódicas al dentista tanto en niños como en adultos son imprescindibles para una boca sana.