La ortodoncia invisible, más que una sonrisa perfecta, una solución efectiva

Si se compara una máquina de escribir con un ordenador, se hace evidente el avance tecnológico. Esto es lo que ocurre con los sistemas de ortodoncia. Los brackets metálicos representan la máquina de escribir, mientras que los alineadores transparentes serían el ordenador. En ambos, se puede escribir una gran novela, pero no cabe discusión de que el segundo facilitaría mucho la labor. En el campo de la ortodoncia ocurre lo mismo: la invisible ofrece multitud de ventajas en el tratamiento tanto al especialista como al paciente.

Aunque este sistema viene ganando popularidad en los últimos años, gracias a su discreción y su comodidad, el paciente no está totalmente concienciado de su uso en la resolución de casos complejos. “Debemos desmitificar el concepto erróneo de que la ortodoncia invisible está solo destinada a casos estéticos de poca complejidad” señala la Marta Cuadra.

Ortodoncia invisible low cost: el origen de las falsas creencias

Uno de los mitos más persistentes sobre la ortodoncia invisible es que solo se utiliza para mejorar la estética dental. Y el origen de esta falsa creencia puede radicar en las compañías de ortodoncia low cost.

Las empresas que ofrecen ortodoncia invisible de bajo coste se centran a menudo en la simplicidad y la conveniencia. Prometen una forma rápida y económica de obtener una sonrisa alineada, sin la necesidad de visitas regulares a clínica. Utilizan un proceso basado en la teleodontología, donde los pacientes toman fotografías de sus dientes en casa para que un ortodoncista remoto pueda evaluar la evolución de su caso.

Estos modelos de negocio solo suelen tratar casos de baja complejidad que no requieren planificaciones ni evaluaciones constantes de especialistas para mantener su estrategia de costes reducidos. Incluso se puede observar que ciertas marcas no ofrecen tratamientos a menores de edad, ya que los casos de ortodoncia para niños y adolescente, en los cuales se deben respetar los dientes ausentes o que están erupcionando según la edad, precisan de una mayor planificación por parte del especialista. Los pacientes que optan por este tipo de compañía pueden exponerse a tratamientos con falta de supervisión, errores de diagnóstico, complicaciones no detectadas o resultados inconsistentes.

En cuanto a la necesidad de atender en persona a sus pacientes, la doctora Marta Cuadra afirma que “la tecnología puede ser un complemento valioso en el control del tratamiento de nuestros pacientes, pero no puede ser una sustituta total de las revisiones que debemos realizar in situ para garantizar los mejores resultados”. Para añadir que “siempre recomendamos al paciente que se informe sobre la experiencia del equipo que le va a tratar, que visite las instalaciones y que no se guíe solo por el precio”.

Especialistas como la doctora Marta Cuadra apuestan decididamente por la ortodoncia invisible como una opción que va más allá de la estética dental, que ayuda a resolver problemas complejos y mejora la salud bucal.