La OMS recomienda comer 400 gramos de frutas y verduras al día

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió recientemente una serie de consejos para ayudar a reducir el riesgo de aumento de peso no saludable y de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación. Así, recomendó a los adultos consumir al menos 400 gramos de verduras y frutas y 25 gramos de fibra alimentaria natural al día. No hay que olvidar que comer adecuadamente estas es uno de los hábitos alimentarios asociados a un mayor estado de bienestar. También apuntó que la ingesta de carbohidratos para todas las personas a partir de los dos años de edad debe proceder principalmente de cereales integrales, verduras, frutas y legumbres.

En cuanto a los más pequeños, este organismo internacional asegura que deben tomar, si tienen de dos a cinco años, al menos 250 gramos al día de verduras y frutas; de seis a nueve años, al menos 350 gramos al día, y 10 años o más, al menos 400 gramos al día. Sobre las grasas alimentarias, la OMS señaló que tanto la cantidad como la calidad “son importantes para la buena salud”. De tal manera que afirma que las grasas consumidas por todas las personas a partir de los dos años de edad deben ser principalmente ácidos grasos insaturados, “sin que más del 10% de la ingesta energética total proceda de ácidos grasos saturados y no más del 1% de la energética total de ácidos grasos trans, tanto de fuentes producidas industrialmente como de animales rumiantes“.

Asimismo, declaró que estos pueden sustituirse por otros nutrientes, como ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos monoinsaturados de origen vegetal o hidratos de carbono procedentes de alimentos que contengan fibra dietética natural.

En este sentido, es importante recordar que los ácidos grasos saturados se pueden encontrar en las carnes grasas, los productos lácteos, la mantequilla, a manteca de cerdo, el aceite de palma y el aceite de coco, y los ácidos grasos trans en los alimentos horneados y fritos, los snacks envasados, la bollería industrial, los congelados, etcétera. Como autoridad reconocida a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud se encarga, entre otras cosas, de redactar recomendaciones que se pueden aplicar a toda la población. Estas están encaminadas a lograr una mejor salud y calidad de vida en todas las edades.