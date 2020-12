El Colegio de Dentistas, garantía para profesionales y pacientes

Entrevistamos al Dr. Ángel Carrero, presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Cádiz, Consejero y Vocal de la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Dentistas, Patrono de la Fundación Dental Española y Presidente de la Comisión Nacional de Intrusismo.

–¿Cuáles son los fines del Colegio?

–Los fines del Colegio Oficial de Dentistas son: alcanzar la adecuada satisfacción de los intereses generales y de la sociedad en particular en relación con el ejercicio de la profesión de dentista; la ordenación del ejercicio de la profesión de dentista dentro del marco legal y en el ámbito de sus competencias; la representación institucional exclusiva de la profesión de dentista en su ámbito territorial siempre que ésta quede sujeta a colegiación obligatoria; la defensa de los intereses generales de la profesión, de los intereses profesionales de los dentistas que ejercen en su ámbito territorial y la consecución de su adecuada satisfacción en relación con la profesión de dentista; velar por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados, controlar que la actividad de los dentistas y la actividad profesional de las sociedades profesionales y los profesionales que actúen en su seno se sometan a las normas deontológicas de la profesión; la protección de los intereses de los pacientes y de los usuarios de los servicios de los colegiados, sin perjuicio de las competencias que correspondan a otras administraciones o instituciones; colaborar con las administraciones públicas en todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio de la actividad profesional de los dentistas colegiados; y garantizar el derecho de la ciudadanía a conocer el nombre, titulación y el lugar de ejercicio de cada dentista colegiado.

–Intrusismo...

–Uno de los problemas a los que actualmente me enfrento en mi presidencia es la lucha contra el intrusismo, delito tipificado en el artículo 403 del vigente Código Penal, que condena a aquellos que realizan actos propios de los dentistas sin poseer titulación para ello.La Ley deja muy claro que solo los dentistas pueden trabajar de forma autónoma en la boca de los pacientes. Quisiera recordar que la Ley 10/1986, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1594/1994, de 15 de julio, y una extensa jurisprudencia así lo ratifica, incluida entre otras, la STS 324/2019, de 20 de junio (Sala de lo Penal, Sección 1ª). Resumiendo, la labor de los higienistas se tiene que realizar bajo la supervisión directa de un dentista, siempre en el ámbito de sus competencias, y en el caso de los protésicos, su ámbito de actuación debe limitarse al laboratorio dental y bajo la prescripción e indicación del dentista.No existe ni una sentencia absolutoria para alguien que, no siendo dentista, se haya probado que realizó trabajos clínicos en la boca del paciente (ajenos a los de su competencia, en caso de higienistas).

–¿En qué proyectos trabaja para mejorar la profesión?

–En el Colegio trabajamos con un claro objetivo, el de mejorar la regulación del sector con una propuesta muy clara, reformar la Ley de Sociedades Profesionales e impulsar una nueva Ley para regular la publicidad sanitaria. Hoy día, los Colegios Profesionales tienen potestad para revisar las buenas prácticas de los colegiados dentistas, pero ninguna capacidad sobre centros, establecimientos sanitarios y empresas de prestación de servicios odontológicos.En lo que respecto a la publicidad de servicios sanitarios, el Colegio de Dentistas de Cádiz se suma al Consejo General de Dentistas, el cual lleva años insistiendo en la necesidad de contar con una Ley de Publicidad Sanitaria para regular la publicidad comercial y los sus mensajes publicitarios en dicho ámbito. No solo está en juego el interés económico de los consumidores, principalmente se trata de su derecho a la salud. Por tanto, el gran objetivo de esta futura ley que queremos impulsar es garantizar que toda la publicidad comercial relacionada con la salud sea exacta y verídica, o sea, que garantice la seguridad del paciente. En resumen, una publicidad sanitaria exclusivamente informativa y que no incite al consumo, pues los dentistas colegiados ofrecen servicios sanitarios a pacientes que los necesitan, y no ofrecen meros productos de consumo a clientes. Estamos hablando de salud, no se puede banalizar sobre ello. No se comercializa con la salud cardiaca, ni con la neurológica, ¿por qué sí con la bucodental? La sociedad debe saber que la manifestación en la salud bucodental es el indicio de muchas otras enfermedades y el inicio de otras tantas. Debe ser primordial en nuestro día a día. Es, quizá, la que debemos atender diariamente y controlar cada seis meses, a través de revisiones.

–¿Las clínicas dentales son establecimientos seguros en lo referente a la pandemia de Covid-19?

–Los dentistas estamos muy acostumbrados a trabajar con las máximas protecciones desde hace décadas. Tenemos “rodaje y experiencia” en la prevención de las enfermedades infectocontagiosas, antes y después del coronavirus. Siempre estamos muy vigilantes frente a la hepatitis, el SIDA y otras enfermedades transmisibles, porque los dentistas somos los primeros interesados en evitar contagios, tanto a nuestros pacientes como a todo el equipo humano profesional de la consulta. Hemos aprendido a incorporar a nuestras consultas, absolutamente todos los métodos de protección frente a virus y bacterias. El uso de guantes, protección ocular, mascarilla, desinfección y esterilización del instrumental y manejo de la desinfección de todo el equipamiento nos ha permitido trabajar siempre con máxima seguridad para evitar contagios. Por la cercanía física que mantenemos durante los tratamientos con nuestros pacientes, somos los primeros interesados en que nuestras consultas sean espacios seguros para todos, profesionales y pacientes.

–¿Siguen algún protocolo de seguridad específico?

–Tanto el Consejo General de Dentistas de España como después el Ministerio de Sanidad de forma complementaria, han emitido protocolos e informes de seguridad muy precisos con recomendaciones muy claras para todo el proceso clínico. Los pacientes pueden estar tranquilos de que adoptamos absolutamente todas las medidas disponibles para minimizar los riesgos.

–¿Qué importancia reviste la salud bucodental en estos momentos de pandemia?

–Si es importante mantener una buena salud oral para evitar complicaciones en la salud general, en estos momentos es imprescindible. Como hemos podido comprobar durante la pandemia, los pacientes con patologías previas, además de nuestros adultos mayores, han sido los más afectados. Se sabe que una mala salud oral repercute en el agravamiento de enfermedades previas como las cardiovasculares, respiratorias, renales o la diabetes entre otras. Por eso, es clave que todos mantengamos una salud oral óptima, porque también será una forma de contribuir a disminuir los riesgos de complicaciones del Covid-19.