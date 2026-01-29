El Supremo rechaza revocar la eutanasia a una joven de Barcelona

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por el padre de una joven de Barcelona pidiendo que se revoque su eutanasia -suspendida de forma cautelar- , según el auto consultado por Europa Press, y Abogados Cristianos, que representa legalmente al progenitor, ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional.

La Sala de lo Contencioso del Supremo alega que el padre "no fundamenta suficientemente" que concurran algunos de los supuestos que permitan apreciar el interés casacional objetivo para sentar jurisprudencia.

Asimismo, sostiene que la prueba practicada en sede judicial, incluyendo los informes médico-forenses y las declaraciones periciales de varios médicos, avalan que la joven está en sus plenas capacidades para solicitar la muerte asistida.

"Las meras afirmaciones de que la solicitante tiene patologías psiquiátricas resultan insuficientes" para revocar la eutanasia, al estar desprovistas de cualquier refuerzo técnico, y afirma que la solicitante -que sufre una lesión medular- se ha mantenido en su decisión desde abril de 2024, sin que ello haya quedado desvirtuado, por lo que desestima el recurso del padre.

El TSJC estimó parcialmente el recurso

Así se ha pronunciado después de que, en septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) estimara parcialmente el recurso interpuesto por el padre de la joven al reconocer el derecho de la familia de acudir a la justicia para tratar de impedir que se le conceda la eutanasia.

Sin embargo, ya en ese momento ese tribunal dijo carecer de argumentos que le permitiesen sustentar que la joven no cumple "con los elementos de base requeridos" para solicitar la eutanasia, dado que existen informes médicos que sostienen al unísono el pleno cumplimiento de los requisitos.

Ahora, la Fundación Española de Abogados Cristianos ha anunciado que lo recurrirá ante el Constitucional y, "si es necesario", llegará a Estrasburgo, al considerar que este auto va en la línea que sigue últimamente el Supremo de inadmitir de plano todas las cuestiones contrarias a la ideología del gobierno, a favor de la vida, la familia o la libertad religiosa, textualmente.