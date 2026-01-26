Sanidad firma un acuerdo con los sindicatos para el nuevo estatuto marco, al que se oponen los médicos

La ministra de Sanidad, Mónica García, con los representantes de los sindicatos de ámbito tras el acuerdo de un estatuto marco.

El Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) han alcanzado este lunes un acuerdo para aprobar un nuevo Estatuto Marco.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado este lunes el acuerdo. "Han sido años, muchas reuniones, muchas mesas de negociación y un texto muy complejo que llevaba sin tocarse 22 años", ha señalado García, quien ha reivindicado que el diálogo "es el único camino".

No obstante, antes de este anuncio, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) ha denunciado que los médicos y facultativos están "tremendamente infrarrepresentados" en las reuniones entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos para elaborar un nuevo Estatuto Marco.

"El Ministerio ha decidido llevar adelante una reforma del calado del estatuto marco de espaldas a médicos y facultativos", ha criticado la secretaria general de Amyts, Ángela Hernández, quien ha señalado su esperanza de que en la rueda de prensa posterior a la reunión de hoy la ministra Mónica García no anuncie que ya se ha llegado a un acuerdo.

Para Amyts, este acuerdo es un "grave error" y piden reabrir el diálogo "y volver a abrir la puerta a las opiniones de médicos y facultativos".