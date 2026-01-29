La Policía Nacional libera a 27 mujeres, algunas menores de edad, que eran prostituidas en Tenerife

La Policía Nacional, en una operación con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización dedicada presuntamente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y ha liberado a 27 mujeres, entre ellas menores de edad, que eran prostituidas en cuatro clubes de alterne en el sur de Tenerife.

Una nota policial informa de que hay 14 personas detenidas, entre las que se encuentran los dos líderes del presunto entramado criminal, y aclara que la investigación policial comenzó en julio de 2024 a partir de la recepción de un correo electrónico en el Servicio de Atención a la Víctima de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional.

Esta comunicación alertaba de la presencia en Santa Cruz de Tenerife de una pareja que, presuntamente, regentaba cuatro clubes de alterne y que dispondría de diversas mujeres bajo su control.

Según la alerta, ambos serían los presuntos responsables de una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

Las pesquisas realizadas por los investigadores permitieron constatar que los cabecillas del entramado realizaban viajes periódicos a diversos países de Sudamérica, donde captaban a mujeres jóvenes en situación de extrema vulnerabilidad procedentes de entornos empobrecidos.

Las víctimas eran captadas, según la Policía, mediante engaños, falsas promesas de empleo y expectativas de una vida mejor, con el único objetivo de explotarlas sexualmente a su llegada a España.

Una vez captadas, viajaban a España y adquirian una deuda con la organización que podía alcanzar los 3.000 euros y que debían saldar a través de la realización de servicios sexuales.

Las mujeres eran alojadas en diferentes inmuebles de Tenerife con otras en la misma situación por los que también tenían que pagar, y se veían obligadas a vivir en condiciones muy precarias y sometidas a estrictas normas de control.

A su llegada, permanecían durante tres meses en la isla para evitar ser detectadas como ilegales por los servicios policiales.

Las mujeres, que en un principio habían aceptado venir a trabajar a España como bailarinas de striptease, comprobaban al incorporarse a los clubes que la realidad era muy distinta.

Según la Policía, en estos locales eran forzadas a ejercer la prostitución durante largas jornadas y obligadas a consumir sustancias estupefacientes; incluso en ocasiones presuntamente eran drogadas por miembros de la organización sin su conocimiento con el objetivo de conseguir su desinhibición.

Los miembros de la organización se aprovechaban de los clientes que venían en estado de embriaguez o mediante el suministro de sustancias estupefacientes que doblegaban su voluntad, para poder realizar diferentes estafas mediante las tarjetas de crédito.

Los investigadores han podido corroborar fraudes por un valor superior a los 70.000 euros.

Durante el desarrollo de la investigación los agentes pudieron constatar la explotación sexual de menores de edad dentro de los establecimientos controlados por la red, y localizaron en el interior de uno de los clubs a una adolescente de 16 años que portaba un documento falsificado.

En la fase final de la operación se llevó a cabo la entrada y registro en siete domicilios, tres clubes de alterne y una gestoría de Tenerife, donde se intervino abundante documentación incriminatoria y diversos bienes de alto valor, entre ellos 90.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama, diversos relojes de lujo, varias joyas y numerosos terminales móviles.

Con las ganancias obtenidas los investigados habrían conseguido acumular un patrimonio personal que incluye diversas propiedades inmobiliarias y grandes cantidades de dinero.

La Policía Nacional recuerda que cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia, anónima y confidencial de este tipo de delitos, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica.