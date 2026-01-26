La monstruosa tormenta de nieve que ha azotado a EEUU y dejado 10 muertos y un millón de hogares sin luz

Una intensa tormenta de nieve y hielo ha dejado al menos diez personas fallecidas durante el fin de semana en Estados Unidos y ha afectado a más de dos tercios del territorio nacional. El temporal ha provocado cortes masivos de suministro eléctrico, que llegaron a superar el millón de hogares sin luz y que, a última hora del domingo, seguían afectando a 870.735 viviendas, según los datos más recientes.

Ante la magnitud del episodio meteorológico, más de veinte estados han activado protocolos de emergencia, mientras el país afronta condiciones climáticas extremas que han provocado la paralización del transporte aéreo y terrestre, el cierre de carreteras y la suspensión de actividades educativas.

El balance de víctimas mortales se reparte entre varios estados. En Texas, las autoridades confirmaron tres fallecimientos, entre ellos el de una menor de 16 años que perdió la vida en un accidente mientras practicaba trineo. En Luisiana, dos personas murieron a causa de hipotermia, según informó el Departamento de Sanidad estatal. Por su parte, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, comunicó que cinco personas fueron encontradas sin vida al aire libre durante el fin de semana, en plena ola de temperaturas gélidas que ha castigado la costa este.

Impacto generalizado en infraestructuras y servicios básicos

La tormenta ha tenido un impacto severo en las infraestructuras, especialmente en los estados del sur, menos acostumbrados y preparados para este tipo de fenómenos. En numerosas localidades de la costa este se han registrado acumulaciones de nieve de entre 15 y 40 centímetros, con previsiones de que las precipitaciones continúen hasta el lunes.

Los meteorólogos advierten de que las mayores acumulaciones se concentrarán en una amplia franja que abarca Pensilvania, Nueva York, Connecticut, Massachusetts, Rhode Island, Nuevo Hampshire y Vermont, lo que podría prolongar las interrupciones de servicios y los problemas de movilidad.

Las gélidas y blancas imágenes que deja la monstruosa tormenta de EEUU / Agencias

Tennessee, el estado más castigado por los cortes eléctricos

El hielo acumulado ha causado graves daños en la red eléctrica, especialmente en el sur del país. Tennessee se ha convertido en el estado más afectado, con más de 300.000 clientes sin suministro eléctrico el domingo por la noche, lo que representa cerca del 9 % del total estatal, según la web especializada poweroutage.us.

La situación también es crítica en Misisipi y Luisiana, donde más de 125.000 clientes permanecían sin electricidad. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha pedido a la población de los estados afectados que evite salir de sus domicilios salvo en casos estrictamente necesarios.

Noem aseguró que el Gobierno federal trabaja en coordinación con las autoridades estatales y las compañías eléctricas para acelerar la reparación de la red, en previsión de que el frío se intensifique aún más en los próximos días.

Las gélidas y blancas imágenes que deja la monstruosa tormenta de EEUU / Agencias

Caos en el transporte aéreo y terrestre

El secretario de Transporte, Sean Duffy, calificó la jornada como el peor día de cancelaciones de vuelos desde la pandemia de la covid-19 en 2020. Más de 11.000 vuelos fueron cancelados y otros 17.000 sufrieron retrasos, mientras que para el lunes se esperan al menos 2.600 cancelaciones adicionales.

“Esperamos que la situación mejore, pero las aerolíneas están lidiando con un retraso masivo”, señaló Duffy en una entrevista con Fox, donde explicó que no existe capacidad suficiente para reubicar a millones de pasajeros afectados por varios días consecutivos de cancelaciones.

El secretario subrayó que el problema se verá agravado por la persistencia del frío. “En el sur y el suroeste seguirá haciendo mucho frío hasta el martes o miércoles, y en el medio oeste y el norte hasta finales de semana. Allí donde hay hielo, recuperar la normalidad es mucho más difícil”, explicó.

La afectación se extiende también a las carreteras. Estados como Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut han cerrado vías al transporte comercial, mientras que 17 estados han reducido carriles y límites de velocidad para facilitar el trabajo de quitanieves y equipos de emergencia.

Las gélidas y blancas imágenes que deja la monstruosa tormenta de EEUU / Agencias

Nueva York suspende las clases presenciales

El alcalde de Nueva York anunció que este lunes no habrá clases presenciales en la ciudad. “Será un día de enseñanza a distancia para garantizar la seguridad de estudiantes y personal educativo ante las condiciones climáticas adversas”, indicó en un comunicado oficial.

Medidas similares han sido adoptadas en otras ciudades, donde las autoridades priorizan la seguridad de la población mientras los servicios de emergencia continúan con las labores de limpieza, asistencia y restablecimiento del suministro eléctrico.

Qué es una tormenta invernal extrema

Una tormenta invernal extrema es un fenómeno meteorológico severo que combina nevadas intensas, lluvia helada y vientos fuertes, generando condiciones de alto riesgo. Estos episodios pueden provocar el colapso de infraestructuras en un corto periodo de tiempo y dar lugar a situaciones de emergencia generalizada.

En Estados Unidos, estos fenómenos resultan especialmente peligrosos cuando afectan a estados del sur, donde las infraestructuras no están diseñadas para soportar condiciones invernales severas, lo que incrementa el riesgo de cortes eléctricos, accidentes y situaciones de peligro vital.

Las gélidas y blancas imágenes que deja la tormenta monstruosa en los EEUU / Agencias

Cuándo mejorará el tiempo

Según las previsiones, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente a partir del martes o miércoles en el sur y el suroeste del país. Sin embargo, en el medio oeste y el norte, el ascenso de temperaturas no se espera hasta finales de semana, lo que prolongará las dificultades.

Los expertos advierten de que, incluso tras el fin de las precipitaciones, el hielo acumulado seguirá representando un riesgo durante varios días, retrasando la recuperación total de servicios y actividades.

Recomendaciones de seguridad

Las autoridades insisten en la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en carreteras y aceras y utilizar ropa adecuada para prevenir la hipotermia. Para quienes permanezcan sin electricidad, se recomienda emplear fuentes de calor seguras y evitar dispositivos que puedan generar intoxicación por monóxido de carbono.

Asimismo, los servicios de emergencia piden a la ciudadanía prestar especial atención a personas mayores, niños y colectivos vulnerables, especialmente en zonas donde los cortes eléctricos y las bajas temperaturas se prolonguen en el tiempo.