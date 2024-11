Mazón plantea restringir la movilidad para evitar el colapso en las zonas más afectadas

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han coincidido en reclamar a la población que restrinja la movilidad para no entorpecer. El presidente valenciano ha anunciado que no descartan aplicar en las próximas horas "medidas adicionales de tipo restrictivo" para frenar los desplazamientos masivos de vehículos particulares y personas a las zonas afectadas por la dana. Del mismo modo, estudian establecer un centro de recepción de voluntarios.

Así, lo ha avanzado el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al término de la reunión la reunión del CECOPI al que también ha asistido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En ese sentido, ha insistido en realizar un llamamiento a "la responsabilidad" de la población para no que circulen en sus coches con el fin de "no interrumpir ni obstaculizar" la circulación de los efectivos de Emergencias y "poder avanzar al mayor ritmo posible", en especial este fin de semana.

"Estamos comprobando cómo hay gente que se está echando a las calles andando, con la mejor voluntad y desde la mejor buena fe del mundo, pero es imperativa la necesidad de que vuelvan a sus casas y no colapsen las vías que necesitan nuestros efectivos para trabajar", ha constatado.

Por ello, no descartan en las próximas horas tomar "alguna medida adicional" en ese sentido no solo para los vehículos, sino también para los voluntarios que se desplazan a pie. "Los que no han salido, que no lo hagan", ha reclamado.

Para las personas que ya están en la calle, se va a habilitar un centro de recepción de voluntarios donde podrán rellenar formularios con su oferta de iniciativas para ayudar y "no entorpecer masivamente, como en algunos puntos de la ciudad se está viendo, la vía pública".