El jilguero europeo, Ave del Año 2026: un símbolo de la naturaleza que llama a la conservación

El jilguero europeo (Carduelis carduelis) ha sido elegido como Ave del Año 2026 en una votación pública organizada por la ONG conservacionista SEO/BirdLife, en la que participaron más de 11 500 personas de toda España.

Con 6 519 votos, esta pequeña y colorida ave se impuso ampliamente frente al cormorán moñudo y la alondra común, las otras dos especies candidatas.

Un ave popular con un mensaje ambiental potente

El jilguero europeo es una de las aves más conocidas y queridas de la península ibérica. Su plumaje distintivo —con careta roja, alas negras con bandas amarillas y dorso pardo— y su canto variado lo hacen fácilmente reconocible incluso para quienes no son expertos en ornitología.

Aunque su población no está considerada como amenazada —con estimaciones que sitúan entre 14 y 15 millones de ejemplares en España—, la elección de esta especie como Ave del Año busca lanzar un mensaje claro: la conservación de la biodiversidad no solo debe centrarse en especies en peligro crítico, sino también en las más comunes que están siendo afectadas por prácticas humanas dañinas.

Amenazas que enfrenta el jilguero

Entre los principales desafíos que afectan al jilguero europeo están:

Capturas ilegales con fines de comercio o tenencia en cautividad, motivadas por su belleza y canto.

El uso intensivo de plaguicidas y herbicidas en agricultura, que reduce las fuentes de alimento y deteriora sus hábitats tradicionales.

Estas amenazas, aunque no están provocando un colapso de la especie, sí resultan en pérdidas significativas de individuos cada temporada, según los expertos de SEO/BirdLife.

Más que un título: un llamado a la acción

La campaña Ave del Año, impulsada desde 1988 por SEO/BirdLife, tiene como objetivo visibilizar las especies y los ecosistemas que requieren atención y medidas de conservación, así como fomentar una agricultura y un modelo urbano más sostenibles.

Durante 2026, la organización llevará a cabo actividades de comunicación, educación ambiental e incidencia política para concienciar tanto a la ciudadanía como a las administraciones sobre la importancia de proteger al jilguero y su hábitat.

¿Por qué importa en Andalucía?

Aunque el jilguero es una especie amplia y común en toda España, su elección tiene especial relevancia para Andalucía, donde los paisajes agrarios tradicionales como olivares, dehesas y márgenes de cultivo —ecosistemas clave para esta ave— se enfrentan a presiones intensivas de la agricultura moderna. La conservación de estos espacios no solo protege la biodiversidad, sino que también favorece la salud del medio ambiente y el bienestar rural.