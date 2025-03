Familiares de víctimas de la dana: "El agua se estaba llevando la caseta, se cortó la comunicación y murieron todos"

Valencia/Decenas de víctimas de la dana que arrasó Valencia el 29 de octubre han denunciado ante la jueza de Catarroja que las llamadas de auxilio al 112 "no fueron respondidas".

Uno de los testimonios más desgarradores el de Victoria Sánchez, cuyo marido murió arrastrado por la riada en Cheste tras implorar ayuda sin éxito.

Victoria relató cómo ella, su hijo y su hermana llamaron repetidamente al 112 sin obtener respuesta.

Mientras tanto, su marido, atrapado en el techo de su casa junto a sus perros, la llamaba aterrorizado, pidiendo auxilio. “El teléfono del 112 decía que ese número no existía”, recuerda entre lágrimas. Finalmente, la vivienda cedió y el agua se lo llevó.

227 víctimas mortales

Así lo ha contado a los medios de comunicación Victoria Sánchez, cuyo marido falleció por la riada en Cheste, y que, en su caso, ha mostrado a la jueza más de quince folios con registros de llamadas que hicieron ella misma, su hijo y su hermana para intentar pedir ayuda para rescatar a su marido, que a su vez la estaba llamando a ella pidiendo ayuda.

Esta mujer es uno de los familiares y allegados de cinco de las 227 víctimas mortales que dejó la dana en Valencia citados este miércoles como perjudicados por la jueza que instruye la causa sobre la catástrofe.

"El teléfono del 112 decía que ese número no existe", ha recordado entre lágrimas Victoria, quien ha explicado que su marido buscó refugio con sus perros en el techo de la casa, pero al final "la casa se movió y el agua se los llevó a todos".

"Pidió socorro gritando y llorando"

Según ha detallado, ese día su marido libraba y se fue a la caseta que tienen en Cheste, y ella vivió "una muerte casi en directo", porque cruzó con él varias llamadas telefónicas, cuando se lo pudo coger, y varias veces su marido le llamo "pidiendo socorro angustiado, gritando y llorando", y en una de las comunicaciones le dijo que había conseguido subirse al tejado con sus tres perros.

"Yo le decía, cariño, tranquilo, que van a ir a buscarte, y era mentira porque no me cogían el teléfono, pero no se lo podía decir y tenía que darle ánimos para que aguantara", ha lamentado, y ha confesado que en el tanatorio le pidió "perdón por mentirle".

En otra llamada, le comentó que "hacía mucho frío porque estaba todo mojado y que tenía mucho miedo" y en la última, ella cree que despidiéndose, le dijo que "quería pasar toda la vida" con ella.

"Son culpables de asesinato"

"El agua se estaba llevando la caseta a sus pies y se cortó la comunicación y murieron todos", ha relatado entre lágrimas y emocionada Victoria, que ha mostrado su enfado contra las autoridades, que, a su juicio, son "culpables de asesinato".

La jueza ha citado a familiares de cinco de las 227 víctimas mortales para esclarecer si hubo negligencia en la gestión de la emergencia.

Según el abogado Alexis Aneas, que representa a varios afectados, se está investigando si el sistema de alertas falló y si el colapso de las comunicaciones pudo costar vidas.

Documentos revelan que se recibieron más de 75.000 llamadas al 112 esa noche, muchas de ellas sin respuesta.

Sexta manifestación contra Mazón

La indignación de los afectados es palpable. Victoria no oculta su rabia y culpa directamente a las autoridades de “asesinato” por su falta de acción. También denuncia que nadie del Gobierno valenciano ha contactado con los familiares de las víctimas. “Mienten para salvar su imagen”, afirma.

El próximo 29 de marzo se celebrará en Valencia la sexta manifestación exigiendo la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la tragedia.

Mientras tanto, la jueza sigue recabando testimonios y evidencias que podrían destapar una negligencia mortal en uno de los episodios más trágicos de los últimos años en la Comunidad Valenciana.