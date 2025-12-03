Detenido el anestesista de la clínica dental de Alcira donde murió una niña.

La Policía Nacional ha detenido este miércoles al anestesista de la clínica privada de Alcira (Valencia) en la que una niña de 6 años y otra de 4 recibieron un tratamiento dental tras el cual falleció la primera y la segunda estuvo ingresada varios días en el hospital.

Fuentes policiales han confirmado que a este hombre de 43 años se le ha detenido en Valencia como supuesto autor de los delitos de homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro y contra la salud pública.

Este suceso se encuentra bajo investigación del Juzgado de Instrucción número 5 de Alcira, que ha abierto diligencias previas para investigar tanto el fallecimiento como las lesiones sufridas por la otra menor.

La Conselleria de Sanidad ha informado recientemente de que esta clínica dental privada no tiene autorización sanitaria para técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos como se le practicó a la menor.

Según Sanidad, la autorización de esta clínica dental privada es "como clínica dental con actividad de odontología-estomatología", de modo que únicamente está autorizada para "administrar sin más autorización anestésicos locales".

El pasado 20 de noviembre una niña de 6 años ingresó, minutos antes de las 17:00, en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida esa misma mañana en una clínica dental privada y los facultativos intentaron su reanimación sin éxito.

Previamente, a las 15:11 había acudido al mismo hospital otra niña, de 4 años, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia y fue trasladada al hospital Clínico de València, donde fue atendida en la UCI pediátrica, y fue dada de alta este martes.

Dos días después de estos hechos, el personal del servicio de Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad se entrevistó con el anestesista que atendió a ambas menores con el propósito de elaborar un informe que será trasladado a la autoridad judicial.

En paralelo, la niña de cuatro años que permanecía ingresada ha sido dada de alta. La menor pasó el pasado 24 de noviembre a planta desde la UCI Pediátrica del Clínico, en el que había sido ingresada tras ser atendida en una clínica dental privada de Alzira. Desde entonces, su evolución era favorable hasta que este martes ha podido dejar el hospital.